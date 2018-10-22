Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Минфин сам поделит федеральный бюджет

Минфин сможет сам распределять сотни миллиардов рублей на нацпроекты

Поправок в закон о бюджете для этого не потребуется
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В понедельник комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. Но депутаты сомневаются в эффективности бюджета, например расходов на национальные проекты. Об этом рассказал председатель комитета по бюджету Андрей Макаров и предложил решение – ко второму чтению создать механизм перераспределения денег между нацпроектами: «Если мы увидим, что какие-то вопросы тормозятся, где-то не готова документация, – лучше не замораживать средства, а перебросить» (цитата по ТАСС).

В национальные проекты упакована программа Владимира Путина на этот президентский срок – они нужны для выполнения целей его майского указа. Всего их 12, с 2019 по 2021 г. на них должно быть потрачено 5,6 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Почти половина всех средств, выделенных на нацпроекты, будет потрачена в следующие три года на программы, связанные с человеческим капиталом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике