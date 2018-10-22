Минфин сможет сам распределять сотни миллиардов рублей на нацпроекты
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В понедельник комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. Но депутаты сомневаются в эффективности бюджета, например расходов на национальные проекты. Об этом рассказал председатель комитета по бюджету Андрей Макаров и предложил решение – ко второму чтению создать механизм перераспределения денег между нацпроектами: «Если мы увидим, что какие-то вопросы тормозятся, где-то не готова документация, – лучше не замораживать средства, а перебросить» (цитата по ТАСС).
В национальные проекты упакована программа Владимира Путина на этот президентский срок – они нужны для выполнения целей его майского указа. Всего их 12, с 2019 по 2021 г. на них должно быть потрачено 5,6 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Почти половина всех средств, выделенных на нацпроекты, будет потрачена в следующие три года на программы, связанные с человеческим капиталом.
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