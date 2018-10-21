Рост цен на нефть обеспечил половину роста прибыли российской экономики

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Помимо подорожавшей нефти росту способствовал эффект низкой базы Максим Стулов / Ведомости

Подорожавшая нефть обеспечила половину роста сальдированной прибыли (за вычетом убытков) российских нефинансовых компаний – 1 трлн руб. из почти 2 трлн за январь – июль, фиксируют эксперты Центра развития Высшей школы экономики в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе». Прибыль добывающих предприятий в годовом выражении увеличилась на 66,4%, в том числе нефтедобывающих – в 2,2 раза. Доля этого сектора в доналоговой прибыли превысила треть – выросла до 33,4 с 27% годом ранее. Доля обрабатывающей промышленности не сократилась благодаря металлургии и производству нефтепродуктов и даже незначительно выросла, а сектора услуг – упала с 34,7 до 30,8%.

Всего сальдированный финансовый результат экономики, по данным Росстата, за январь – июль составил 7,6 трлн руб. – на 34,7% больше, чем годом ранее. Помимо подорожавшей нефти росту способствовал эффект низкой базы: за тот же период 2017 г. прибыль упала на 6,7%. Кроме того, Росстат пересчитал рост промышленного производства за I квартал 2018 г., повысив результат до 2,8 с 1,9%, напоминают эксперты Центра развития.