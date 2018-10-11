ОПЕК предвидит рост добычи и падение спроса на нефть
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
ОПЕК в очередном отчете ухудшила свой же прогноз роста спроса на нефть: в 2018 г. он станет меньше на 80 000 баррелей в сутки, а в 2019 г. – на 50 000 баррелей в сутки. Всего потребление нефти в мире в этом году, по новому прогнозу, составит 98,79 млн баррелей, предыдущий прогноз был чуть выше – 98,83 млн баррелей.
Но производство, в частности в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет, считает организация, – на 2,22 млн баррелей до 59,77 баррелей в сутки в этом году, а в следующем – еще на 2,12 млн баррелей до 61,89 млн баррелей в сутки.
Основной рост добычи придется на США, Канаду, Казахстан и Бразилию, предсказывает ОПЕК.
Россия может снизить добычу в IV квартале этого года с нынешних 11,44 млн до 10,98 млн баррелей в сутки и лишь в следующем году выйти на стабильный показатель в 11,19 млн баррелей в сутки, пишет ОПЕК.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}