ОПЕК предвидит рост добычи и падение спроса на нефть

Добыча в 2018 году вырастет, а спрос упадет на 0,04% – до 98,79 млн баррелей

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Замедление роста спроса свидетельствует о насыщении рынка, комментирует аналитик «Атона» Александр Корнилов Jon Nazca / Reuters

ОПЕК в очередном отчете ухудшила свой же прогноз роста спроса на нефть: в 2018 г. он станет меньше на 80 000 баррелей в сутки, а в 2019 г. – на 50 000 баррелей в сутки. Всего потребление нефти в мире в этом году, по новому прогнозу, составит 98,79 млн баррелей, предыдущий прогноз был чуть выше – 98,83 млн баррелей.

Но производство, в частности в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет, считает организация, – на 2,22 млн баррелей до 59,77 баррелей в сутки в этом году, а в следующем – еще на 2,12 млн баррелей до 61,89 млн баррелей в сутки.

Основной рост добычи придется на США, Канаду, Казахстан и Бразилию, предсказывает ОПЕК.

Россия может снизить добычу в IV квартале этого года с нынешних 11,44 млн до 10,98 млн баррелей в сутки и лишь в следующем году выйти на стабильный показатель в 11,19 млн баррелей в сутки, пишет ОПЕК.