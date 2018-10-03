Владимиру Путину не нравится слишком дорогая нефть

Он пообещал, что Россия в случае необходимости может увеличить добычу сырья

Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Нефть слишком дорогая

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия готова увеличить добычу нефти, пообещал Владимир Путин Максим стулов / Ведомости

Нефть должна стоить $67–75 за баррель, считает президент России Владимир Путин. В случае необходимости он пообещал увеличить добычу еще на 200 000–300 000 барр. в сутки. Но эксперты сомневаются, что это возможно

Нефтяной рынок сбалансирован, заявил в среду на Российском энергетическом конгрессе президент России Владимир Путин: «Мы добились результата». По его словам, ОПЕК впервые в истории на 100% выполнила свои обещания. В декабре 2016 г. члены картеля и 11 присоединившихся к ним стран, включая Россию, договорились сократить добычу нефти в 2017 г. на 1,8 млн барр. в сутки. В итоге сырье подорожало с $26 до нынешних $85 за баррель.