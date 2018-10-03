Китай перестал покупать нефть у США

За девять месяцев этого года Китай купил у США почти столько же нефти, сколько за весь прошлый Eric Gay / AP

Хотя из-за обостряющегося торгового конфликта Китай обложил пошлинами уже почти весь американский импорт (в ответ на действия Вашингтона), американская нефть под ограничения не попала. Но, похоже, участники рынка и без конкретных мер со стороны чиновников решили пока воздержаться от ее закупок.

Поставки сырой нефти из США в Китай «полностью остановились», сказал в среду Се Чуньлинь, президент China Merchants Energy Shipping в кулуарах международного судоходного форума в Гонконге. Об этом сообщило Reuters. «Мы [China Merchants Energy Shipping] – один из главных перевозчиков сырой нефти из США в Китай. До [торговой войны] у нас был хороший бизнес, но теперь он полностью остановился», – передало агентство слова Се.

Его слова подтверждаются данными о передвижении судов, собираемыми Refinitiv Eikon (Refinitiv – новое название бывшего подразделения специализированной финансовой информации Thomson Reuters, 55% акций которого в этом году приобрел фонд прямых инвестиций Blackstone). Как видно на графике (см. ниже), в сентябре поставки нефти из США в Китай составили всего 0,6 млн баррелей против 9,7 млн месяцем ранее и 13,9 млн в мае (этот месяц стал рекордным по объему поставок).

Между тем в 2018 г. до последнего времени поставки американской нефти в Китай были еще более значительными, чем годом ранее. США начали продавать ее Китаю лишь в 2016 г., и в 2017 г. рост составил 923,4%. В результате Китай занял 2-е место среди покупателей американской нефти после Канады, приобретя около 20% американского экспорта, объем закупок за год превысил 80 млн баррелей. А за первые девять месяцев 2018 г., по данным Refinitiv Eikon, составил 77 млн баррелей.

Правда, для Китая американские поставки составляют всего 3%. У того же Ирана, экспорт которого сейчас падает из-за вводимых Соединенными Штатами санкций, Китай купил в июле рекордные 806 млн баррелей, говорится в отчете ING. Правда, в последние пару месяцев Китай сократил закупки иранской нефти, приобретя в сентябре 500 млн баррелей (минимум с января). «Были сообщения СМИ, что китайская Sinopec вдвое сократит загрузку в этом месяце, – пишут в среду аналитики ING, – в результате давления со стороны США. Однако мы продолжаем придерживаться мнения, что Китай по крайней мере постарается поддерживать уровень закупок, поскольку продающаяся с дисконтом иранская нефть – слишком лакомый товар».

Между тем, несмотря на отсутствие американской нефти в списке товаров, на которые Пекин ввел пошлины, китайские компании в последнее время перестали делать новые заказы на нее, пишет Reuters. «К сожалению, это случилось, – торговая война между США и Китаем. Для судоходного бизнеса это, конечно, плохо», – сказал Се из China Merchants Energy Shipping.

В мае, до того как президент Дональд Трамп и его советники, занимающие жесткую позицию по отношению к Китаю, все-таки решили вводить пошлины на китайские товары (за два раунда они уже составили $250 млрд), министр финансов Стивен Мнучин надеялся на увеличение поставок энергоресурсов в Китай. После переговоров с китайскими чиновниками он заявил телеканалу FOX news: «Мы ожидаем удвоения закупок Китаем у нас энергоресурсов, я думаю, мы легко можем увидеть закупки на $50–60 млрд в год в ближайшие 3–5 лет».