США хотят занять в Китае пятую часть импорта энергоресурсов

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Jason Lee / Pool Photo via AP

Торговая война США с Китаем окончена, о результатах переговоров в воскресенье рассказал министр финансов США Стивен Мнучин телеканалу FOX news. По его словам, Китай согласился пойти на сокращение торгового дисбаланса с США (Китай в 2016 г. закупил в США товаров и услуг на $116 млрд, тогда как продал товары и услуги в США на $482 млрд). «Мы ожидаем удвоения закупок Китаем у нас энергоресурсов, я думаю, мы легко можем увидеть закупки на $50–60 млрд в год в ближайшие 3–5 лет», – отметил он.

Какие энергоресурсы планирует закупать Китай в США, министр не уточнил, представитель минфина США не ответил на вопросы «Ведомостей». В 2017 г. Китай закупил 381 млн т нефти, 96,4 млрд куб. м газа и 271,1 млн т угля, следует из данных китайского таможенного управления. Импорт нефти из России в Китай в прошлом году был 60 млн т, газа – чуть более 600 млн куб. м, а угля – 25,3 млн т. Из США на китайский рынок поступал лишь сжиженный природный газ – около 2 млн т (чуть менее 3 млрд куб. м). Исходя из средних цен на уголь, нефть и газ за 2017 г. Китай закупил энергетической продукции на $211 млрд. Выходит, что доля американских энергоресурсов может составить четверть всего импорта Китая.