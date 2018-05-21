США не будут вводить пошлины на китайские товары на $150 млрд

Стивен Мнучин объявил торговое перемирие с Китаем Brendan McDermid/REUTERS

США снимают свою угрозу ввести импортные пошлины на поставки товаров из Китая на сумму $150 млрд, заявил в понедельник министр финансов Стивен Мнучин. В свою очередь, по его словам, Китай пока не будет вводить пошлины на $50 млрд, которые он пообещал применить в отместку на действия Вашингтона. «Обе стороны договорились приостановить введение пошлин», – сказал Мнучин в интервью CNBC, представив это как официальную позицию Вашингтона.

В выходные Мнучин уже делал подобные заявления, например, сообщив Fox News, что стороны не стали устанавливать в качестве формальной цели сокращение дефицита баланса США в торговле с Китаем на $200 млрд. На подобном шаге ранее настаивал президент США Дональд Трамп, но в итоговом заявлении после нескольких дней переговоров между представителями Пекина и Ващингтона в конце прошлой недели об этом ничего не говорилось. Мнучин, однако, сказал Fox News, что есть цели по отраслям, например, Китай обязуется увеличить закупки у США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. По его словам, закупки сельхозпродукции могут увеличиться «на 35-40% только в этом году», а энергоресурсов – удвоиться и составить, как ожидается, $50-60 млрд в год в ближайшие 3-5 лет. Министр торговли США Уилбур Росс вскоре отправится в Китай, чтобы конкретно обсудить эти вопросы, сказал Мнучин, добавив: «Мы отложили торговую войну».

Однако в воскресенье после выступления Мнучина торговый представитель США Роберт Лайтайзер выпустил заявление, в котором настаивал, что пошлины остаются важным инструментом для защиты американских технологий.

Переговоры с Китаем продолжатся, сказал Мнучин в понедельник, а Дональд Трамп написал в Twitter: «Китай согласился покупать огромное количество ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ фермерских/сельскохозяйственных продуктов – этом может стать лучшим событием для наших фермеров в этом году!». Министр финансов также сказал, что он, Лайтайзер и Росс занимают «абсолютно одну позицию». Если же переговоры с Китаем не будут успешными, «президент всегда сможет вернуть пошлины», сказал он.

Конкретных сроков для следующих стадий переговоров нет, заявил в понедельник Лоренс Кудлоу, директор Национального экономического совета при президенте США. «Сейчас введение пошлин приостанавливается, это хорошо. Но их нельзя изъять из набора инструментов для переговоров или инструмента правоприменения», – добавил Кудлоу.

Сократить на $200 млрд торговый дефицит с Китаем, составивший в прошлом году около $375 млрд, США будет крайне трудно. Их собственные поставки товаров в Китай составили лишь $130 млрд, а его экспорт в США – $506 млрд. У США возможностей производить и экспортировать столько товаров, чтобы существенно сократить торговый дефицит, полагает главный экономист Moody's Марк Занди. «Что они [Китай] купят на $200 млрд? – сказал он CNBC. – Мы не хотим им продавать технологии, где у нас есть сравнительное преимущество, но тогда что мы продадим им на $200 млрд? Соевые бобы? Самолеты Boeing?» У Китая не будет значительного дополнительного спроса на эту американскую продукцию, считают экономисты. «Думаю, это проигрышная ситуация для обеих сторон. Победителей здесь нет, – полагает Занди. – Они просто пытаются сохранить лицо, потому что очевидно, что ни по каким пунктам они ни до чего не договорятся – по крайней мере не в ближайшее время».

Фондовый рынок положительно отреагировали на последние заявления американских властей. Индекс Dow Jones подскочил в первой половине торгового дня на 1,5%, впервые с 16 марта превысив уровень 25 000 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,9%.

«Резкое обострение [в торговых отношениях] не отвечает ничьим интересам», – говорит Кэролайн Симмонс из UBS Wealth Management (цитата по The Wall Street Journal). Пот этом, полагает она, в более длительной перспективе геополитические споры не сильно будут влиять на настроения инвесторов: «Это все шум; в среднесрочной перспективе он стихнет, и приоритетом снова станут темпы роста экономики и прибылей».