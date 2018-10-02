Россия достигла предельного уровня добычи нефти

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В России осталось очень мало месторождений, на которых можно увеличить добычу нефти Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

«Российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже», – рассказал «Ведомостям» совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (интервью с ним см. на стр. 08–09). «Все на максимуме!» – подчеркивает он. Это же подтверждают еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

В декабре 2016 г. участники ОПЕК, Россия и еще несколько стран договорились снизить добычу с января 2017 г. на 1,8 млн барр. в сутки к уровню октября 2016 г. Российским компаниям нужно было снизить добычу на 300 000 барр. в сутки. До июля этого года страна свои обязанности исполняла. Летом участники сделки ОПЕК+ заявили о возможности увеличить добычу из-за падения производства в Венесуэле и угрозы санкций США против Ирана. После этого добыча нефти в России начала расти.

С середины сентября ограничений на добычу нефти почти уже нет как для России, так и для Саудовской Аравии, рассказывает «Ведомостям» собеседник в одной из крупных российских нефтяных компаний. В итоге добыча в России в сентябре превысила 11,36 млн барр. в день, следует из обнародованных «Интерфаксом» 2 октября данных ЦДУ ТЭК. Это исторический максимум и на 160 000 барр. больше, чем уровень октября 2016 г. – 11,2 млн барр. в день.