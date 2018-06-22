Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Сечин предупреждает о дефиците нефти

Сечин предрек дефицит нефти в ближайшие годы

«Роснефть» намерена этим воспользоваться и увеличить долю на рынке
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В ближайшие 10 лет рынок ждет структурный дефицит нефти. С таким заявлением выступил в четверг, 21 июня, на годовом собрании акционеров главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Спрос на нефть растет, а добыча на истощенных месторождениях у крупных нефтяных компаний падает, к тому же за последние пять лет они снизили капитальные вложения. Превышение спроса над предложением к 2025 г. Сечин оценил в 700–750 млн т ежегодно. При этом он подчеркнул, что падение добычи в Венесуэле и санкции США против Ирана привели с росту цен и снижению запасов. В то же время в 2017 г. из-за инфраструктурных проблем США столкнулись с невозможностью наращивать добычу.

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