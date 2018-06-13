Цены на бензин растут не только в России

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Власти Бразилии уступили протестующим водителям (на фото) и вернули субсидии на топливо Leo Correa / AP

Рост цен на топливо, вызванный повышением нефтяных цен почти на 70% за последний год примерно до $76 за баррель, привел к массовым протестам в Бразилии, Иордании и Марокко. Теперь есть опасения, что социальные волнения распространятся на такие развивающиеся страны, как Аргентина и Турция, если нефть продолжит дорожать.

Есть риск, что социальные волнения могут охватить многие страны, если цена поднимется к $100, считает Гэбриел Стерн из Oxford Economics. Может вырасти политическая напряженность в Латинской Америке, где для потребителей рост цен на топливо более ощутим, чем на другие товары, добавляет Куинн Маркуит из Capital Economics. Он указывает на недавнюю забастовку дальнобойщиков в Бразилии, которая привела к вспышкам насилия и парализовала значительную часть страны, после чего правительство согласилось вернуть субсидии на дизельное топливо. По мнению Маркуита, аналогичные риски есть и в других странах региона, «особенно в Мексике и Аргентине».