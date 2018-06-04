Набиуллина оценила инфляционный эффект от роста цен на бензин

По ее словам, регулятор будет учитывать ситуацию на топливном рынке, принимая решение по ключевой ставке

Резкое удорожание бензина может повысить общую инфляцию на 0,2-0,4 п. п., предупредила Набиуллина (на фото) Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк обеспокоен ростом цен на бензин, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме: «В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин» (цитаты по «Интерфаксу»).

Она обратила внимание на то, что рост цен на бензин значительно опережает общую инфляцию. В апреле и мае потребительские цены росли примерно на 2,4% в годовом выражении, в то время как бензин – на 6,1% в апреле, а в мае – уже на 11,8%. «Это может дать дополнительный прирост и в общий уровень инфляции, по нашей оценке, от 0,2 до 0,4 процентного пункта», – предупредила Набиуллина. Она отметила, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий населения.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация на топливном рынке будет учитываться при принятии решения об уровне ключевой ставки: «Мы будем это принимать во внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике». В то же время председатель ЦБ не ждет превышения инфляции 4% в 2018 г. На заседании в апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Следующее заседание по ставке состоится 15 июня.

В мае ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян до 8,6% после минимальных в истории 7,8% месяцем ранее. Регулятор объяснил это ослаблением рубля и ускорением роста цен на бензин. Эксперты ЦБ констатировали, что продолжающееся удорожание бензина «может сдерживать снижение инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы».

По словам Набиуллиной, «инфляционные ожидания выросли, потому что наши граждане очень относятся чувствительно к этим видам товаров и услуг – ЖКХ, продовольствие, бензин, это все самые чувствительные товары с точки зрения инфляционных ожиданий».

Динамика роста цен на бензин продолжает ускоряться на протяжении последних недель. По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-92 и Аи-95 в рознице с 28 мая по 1 июня 2018 г. в среднем по стране подорожал на 94 и 93 коп. до 41,7 и 44,53 руб. за литр, дизельное топливо – на 89 коп. до 44,48 руб. за литр. С начала года Аи-92 стал дороже на 9,3%, Аи-95 – на 8,7%, дизельное топливо – на 9,5%. Для сравнения: общая накопленная инфляция к концу мая составила около 1,6%.

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 1» говорил, что росту цен на бензин в России способствует увеличение мировых цен на нефть, на внутреннем же рынке дефицита топлива нет. В такой ситуации реализовывать нефтепродукты внутри страны становится невыгодно и производители поднимают цены на топливо, объяснял Козак.

Козак 30 мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями России, на котором нефтяники подтвердили готовность зафиксировать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо. В свою очередь правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо с 1 июня.

Премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 4 июня призвал производителей топлива не проявлять «эгоизм». Председатель правительства сообщил, что граждане обращаются к нему в социальных сетях по поводу подорожания бензина. «Люди, конечно, недовольны. Об этом говорят, об этом пишут, обращаются в социальных сетях, в том числе и ко мне», – рассказал Медведев.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 1 июня заявил, что нефтяные компании должны максимально увеличить производство и по возможности ограничить экспорт, чтобы «залить биржу» топливом. Решение об ограничении экспорта нефтяниками должно быть добровольным, но это часть их социальной ответственности, заметил руководитель ФАС. «Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. А если цена [нефти] будет $200 за баррель, значит, весь бензин нужно вывезти из страны и оставить сухие бензоколонки? Это кто-то позволит сделать?»