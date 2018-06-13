Козак исключил рост цен на бензин до 100 рублей за литр

У правительства достаточно инструментов для сдерживания роста цен на бензин, заверил Дмитрий Козак Евгений Разумный / Ведомости

Правительство не допустит роста цен на моторное топливо несмотря на прогнозы о его росте до 100 руб./литр, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Цены на бензин начали расти в марте, к началу июня топливо на заправках подорожало в среднем на 10%, а оптовые цены выросли в среднем на 20%. Причиной стали увеличение акцизов, рост цен на нефть, а также сезонный рост спроса.

«Некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года до 100 руб./литр, это невозможно. У правительства достаточно инструментов, чтобы не допустить резкого роста цен», – заверил Козак. Ситуация в целом уже стабилизировалась, хотя данные по регионам неравномерные, признал он: несмотря на падение биржевых цен в июне на 5,2%, в некоторых регионах они, напротив, выросли. Например, продолжали расти цены на бензин в Крыму, республике Саха, Тюменской области, уточнил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В конце мая нефтяники уже пообещали удерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая. А также ежемесячно продавать на 3% больше топлива, чем в 2017 г., следовало из протокола совещания у Козака. Также правительство подготовило законопроект, дающий ему право повышать экспортную пошлину на моторное топливо и в крайнем случае приравнять ее к экспортной пошлине на нефть.