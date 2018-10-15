Экономика / Макроэкономика и бюджет

Счетная палата: бюджетное правило мешало стабилизации финансового рынка

Минфин считает, что аудиторы не разобрались в механизме правила
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Покупка валюты для Минфина в 2018 г. на рынке по бюджетному правилу усиливала нестабильность курса рубля, заявила Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019–2021 гг.

Расходы бюджета рассчитываются исходя из цены нефти в $40/барр., а на доходы, полученные от более дорогой нефти, ЦБ покупает валюту, которую Минфин направляет в фонд национального благосостояния (ФНБ). С начала года ЦБ купил валюты для Минфина почти на 2,5 трлн руб., ФНБ с начала года вырос на 1,5 трлн руб. до 5 трлн руб.

Курс рубля тесно связан с ценами на нефть, и правило помогает уменьшать курсовые риски, признает Счетная палата, но во II и III кварталах 2018 г., когда рубль резко ослаб при высоких и растущих ценах на нефть, механическое применение правила усиливало его нестабильность. Так, ЦБ трижды приостанавливал покупки валюты для Минфина, а в сентябре решил и вовсе не выходить на рынок до конца 2018 г. Такое вмешательство ЦБ Счетная палата считает свидетельством лишь декларации режима плавающего валютного курса (на него ЦБ перешел с конца 2014 г.) и возврата ЦБ к регулированию валютного рынка. «Ведомости» ожидают ответа представителя ЦБ.

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