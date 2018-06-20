Силуанов оценил эффект от бюджетного правила на курс рубля

Бюджетное правило позволило отвязать рубль от колебаний цены нефти Максим Стулов / Ведомости

Курс рубля к доллару мог быть сегодня около 50 руб./$, если бы не действовало бюджетное правило, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации. «Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы увидели бы обратные качели», – сказал первый вице-премьер.

Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой ненефтегазовых доходов, нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. В бюджете заложена базовая стоимость нефти в $40 за баррель в ценах 2017 г. с ежегодной индексацией на 2% (в 2018 г. цена отсечения – $40,8). Нефтегазовые доходы сверх этой планки Минфин направляет на закупку валюты, которая впоследствии идет на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).

Бюджетное правило нужно не столько для пополнения государственных резервов, сколько для облегчения прогнозируемости курса рубля, объяснил Силуанов сенаторам. Стабильный курс национальной валюты позволяет бизнесу успешнее конкурировать и продвигать товары на внутреннем и внешнем рынках. «Вопрос цены отсечения, вопрос влияния на курсовые соотношения, на наш взгляд, доказал свою эффективность, и мы считаем, что эта позиция – одна из ключевых с точки зрения стабильности денежно-кредитной политики», – резюмировал первый вице-премьер.

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев предложил Силуанову модифицировать бюджетное правило и установить плавающую цену отсечения – на уровне фактической цены барреля нефти минус $25, но не менее $40. Но Силуанов в очередной раз выступил против изменений. «Мы считаем, что действующее правило показало свою эффективность, – подчеркнул Силуанов. – Сейчас для целей развития мы хотим не менять ценовые показатели по цене отсечения, сверх которой деньги зачисляются в ФНБ». Тратить сверхдоходы от нефти на развитие экономики и реализацию майского указа президента Владимира Путина Минфин не намерен, вместо этого ведомство планирует увеличить заимствования.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее выступал за увеличение цены отсечения до $45. Такое повышение будет некритичным при сегодняшней цене барреля свыше $70 и позволит высвободить дополнительные средства, необходимые в том числе для выполнения нового президентского указа, мотивировал Кудрин, подчеркивая, что этот вариант лучше повышения налогов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Ведомостям» говорила, что при нынешней конъюнктуре цена отсечения в $40 может показаться жесткой, однако в будущем нефтяные цены могут опуститься до этого уровня, а бюджетное правило должно быть ориентировано именно на долгосрочную перспективу. Если и менять правило, то для этого должны быть очень серьезные основания, подчеркивала Набиуллина.

В среду доллар по состоянию на 13.30 торгуется на Московской бирже по цене 63,47 руб./$, евро – 73,43 руб. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоит $75 за баррель.

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