Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Налоговый маневр ЦБ

Центробанк готовится к ускорению инфляции из-за повышения НДС

Он отложил следующее снижение ключевой ставки до 2019 года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Если очередные санкции США приостановили снижение ключевой ставки ЦБ, то налоговые решения правительства и вовсе отложили его до следующего года. Рост цен ускорится раньше, чем ожидалось: запас низкой инфляции (в мае – 2,4% в годовом выражении при цели ЦБ в 4%) до конца года будет съеден анонсированным властями повышением НДС с 18 до 20%, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике. Цены начнут подстраиваться к повышению НДС уже в этом году, и инфляция ускорится до 3,5–4%, в следующем году – до 4–4,5%.

Ничего страшного – так инфляция быстрее приблизится к цели, успокаивает регулятор. Но следующее снижение ставки он откладывает: по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, скорее всего, до 2019 г. Санкции, введенные в апреле минфином США в отношении некоторых российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, заставили ЦБ на предыдущем заседании воздержаться от снижения ставки впервые с июля 2017 г. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева еще подчеркивала, что ЦБ все же снизит ставку до нейтрального диапазона 6–7% в этом году. Теперь же, судя по словам Набиуллиной, это возможно лишь при благоприятных обстоятельствах.

Ускорение инфляции не единственное негативное последствие решения правительства повысить НДС, признает ЦБ в докладе: в следующем году экономика может отреагировать снижением деловой активности. Анонсированные правительством меры остаются одним из основных источников рисков для инфляции и экономики, указывает ЦБ.

15 из 20 опрошенных Reuters экономистов и не ждали снижения ключевой ставки. Зато пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ оказалась «полным шоком» для рынка, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Одной фразой Набиуллина сдвинула рыночные ожидания по ставке на конец года с 6,75 до 7,25%, отмечает он, рынок ОФЗ отреагировал резко, начались распродажи. ЦБ мог бы и постепенно корректировать ожидания игроков, продолжает он, тем более что повышение НДС не было для него сюрпризом – регулятор участвует в дискуссии по налогам.

Как правило, если инфляция близка к цели, а повышение НДС невелико, центральные банки на него не реагируют, замечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: например, Банк Чехии не увидел угрозы вторичных эффектов в повышении НДС на 4 п. п. в 2012 г. Вероятно, российский регулятор действовал на упреждение – из-за растущего давления на развивающихся рынках, предполагает Тремасов.

ЦБ своими комментариями снял с себя обязательства по снижению ставки до нейтрального уровня 6–7% в этом году, пишет в комментариях по ключевой ставке главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Апрельские санкции стали неприятным сюрпризом для излишне оптимистичного регулятора, считает она, именно из-за них сейчас он избыточно негативно реагирует на изменения в бюджетной политике. «Решение ЦБ остановиться на уровне 7,25% в данный момент соответствует нашему пониманию масштаба геополитических рисков», – поддерживает Орлова. При этом ЦБ в докладе указывает, что на деловой активности санкции существенно не скажутся: около 70% опрошенных им компаний их влияния не ощутили и даже видят улучшение бизнес-климата.

В марте – мае инфляция ускорилась до 2,4% – после 2,2% в январе – феврале и не оказалась выше лишь благодаря дешевеющему продовольствию, пишет Орлова: рост цен на непродовольственные товары резко ускорился в мае с 2,7 до 3,5% в годовом выражении из-за всплеска цен на бензин и нестабильного рубля, инфляционные ожидания подскочили до максимальных с начала года 8,6%. Инфляция начнет ускоряться уже в III квартале, прогнозирует ЦБ, а основной эффект от анонсированных правительством налоговых мер придется на следующий год. Чтобы ограничить возможные вторичные эффекты, ЦБ нужна «небольшая степень жесткости», а ставки в экономике и так будут постепенно снижаться под влиянием предыдущих снижений, заверяет регулятор.

Возможно, из-за повышения НДС население во втором полугодии станет покупать непродовольственные товары впрок – это ускорит потребление, а в первом полугодии 2019 г. спрос будет слабым, допускает Исаков. А дальше надежда на правительство, указывает ЦБ: если его меры по реализации майского указа президента Владимира Путина окажутся успешными, потенциал роста ВВП с 2020 г. и в дальнейшем может пробить свой низкий, по оценке Набиуллиной, потолок в 2%.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике