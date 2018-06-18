Центробанк готовится к ускорению инфляции из-за повышения НДС

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Если очередные санкции США приостановили снижение ключевой ставки ЦБ, то налоговые решения правительства и вовсе отложили его до следующего года. Рост цен ускорится раньше, чем ожидалось: запас низкой инфляции (в мае – 2,4% в годовом выражении при цели ЦБ в 4%) до конца года будет съеден анонсированным властями повышением НДС с 18 до 20%, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике. Цены начнут подстраиваться к повышению НДС уже в этом году, и инфляция ускорится до 3,5–4%, в следующем году – до 4–4,5%.

Ничего страшного – так инфляция быстрее приблизится к цели, успокаивает регулятор. Но следующее снижение ставки он откладывает: по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, скорее всего, до 2019 г. Санкции, введенные в апреле минфином США в отношении некоторых российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, заставили ЦБ на предыдущем заседании воздержаться от снижения ставки впервые с июля 2017 г. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева еще подчеркивала, что ЦБ все же снизит ставку до нейтрального диапазона 6–7% в этом году. Теперь же, судя по словам Набиуллиной, это возможно лишь при благоприятных обстоятельствах.

Ускорение инфляции не единственное негативное последствие решения правительства повысить НДС, признает ЦБ в докладе: в следующем году экономика может отреагировать снижением деловой активности. Анонсированные правительством меры остаются одним из основных источников рисков для инфляции и экономики, указывает ЦБ.

15 из 20 опрошенных Reuters экономистов и не ждали снижения ключевой ставки. Зато пресс-конференция Набиуллиной по итогам заседания ЦБ оказалась «полным шоком» для рынка, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Одной фразой Набиуллина сдвинула рыночные ожидания по ставке на конец года с 6,75 до 7,25%, отмечает он, рынок ОФЗ отреагировал резко, начались распродажи. ЦБ мог бы и постепенно корректировать ожидания игроков, продолжает он, тем более что повышение НДС не было для него сюрпризом – регулятор участвует в дискуссии по налогам.

Как правило, если инфляция близка к цели, а повышение НДС невелико, центральные банки на него не реагируют, замечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: например, Банк Чехии не увидел угрозы вторичных эффектов в повышении НДС на 4 п. п. в 2012 г. Вероятно, российский регулятор действовал на упреждение – из-за растущего давления на развивающихся рынках, предполагает Тремасов.

ЦБ своими комментариями снял с себя обязательства по снижению ставки до нейтрального уровня 6–7% в этом году, пишет в комментариях по ключевой ставке главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Апрельские санкции стали неприятным сюрпризом для излишне оптимистичного регулятора, считает она, именно из-за них сейчас он избыточно негативно реагирует на изменения в бюджетной политике. «Решение ЦБ остановиться на уровне 7,25% в данный момент соответствует нашему пониманию масштаба геополитических рисков», – поддерживает Орлова. При этом ЦБ в докладе указывает, что на деловой активности санкции существенно не скажутся: около 70% опрошенных им компаний их влияния не ощутили и даже видят улучшение бизнес-климата.

В марте – мае инфляция ускорилась до 2,4% – после 2,2% в январе – феврале и не оказалась выше лишь благодаря дешевеющему продовольствию, пишет Орлова: рост цен на непродовольственные товары резко ускорился в мае с 2,7 до 3,5% в годовом выражении из-за всплеска цен на бензин и нестабильного рубля, инфляционные ожидания подскочили до максимальных с начала года 8,6%. Инфляция начнет ускоряться уже в III квартале, прогнозирует ЦБ, а основной эффект от анонсированных правительством налоговых мер придется на следующий год. Чтобы ограничить возможные вторичные эффекты, ЦБ нужна «небольшая степень жесткости», а ставки в экономике и так будут постепенно снижаться под влиянием предыдущих снижений, заверяет регулятор.

Возможно, из-за повышения НДС население во втором полугодии станет покупать непродовольственные товары впрок – это ускорит потребление, а в первом полугодии 2019 г. спрос будет слабым, допускает Исаков. А дальше надежда на правительство, указывает ЦБ: если его меры по реализации майского указа президента Владимира Путина окажутся успешными, потенциал роста ВВП с 2020 г. и в дальнейшем может пробить свой низкий, по оценке Набиуллиной, потолок в 2%.