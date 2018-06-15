ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

ЦБ ожидает ускорения роста цен на 1 п. п. из-за повышения НДС. На фото – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений – 7,25%. Регулятор объяснил это решение пересмотром прогноза инфляции из-за планов правительства повысить с 2019 г. НДС до 20%. По оценке ЦБ, это может ускорить рост цен на 1 процентный пункт (п. п.), причем проинфляционный эффект может проявиться уже в этом году. Теперь ЦБ прогнозирует краткосрочное ускорение инфляции с нынешних рекордно низких 2,4% до 4-4,5% в 2019 г. и возвращение к целевым 4% в начале 2020 г.

С учетом предложенных правительством налогово-бюджетных мер ЦБ будет медленнее, чем планировалось, переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. «Сохранение небольшой степени жесткости» позволит ограничить инфляционный эффект от налоговых мер и стабилизировать годовую инфляцию вблизи таргета, сказано в пресс-релизе ЦБ. Регулятор также предупредил о рисках замедления деловой активности из-за планов повысить НДС. Впрочем, ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП по итогам 2018 г. на 1,5-2% и сохранения таких темпов в ближайшие два года.

Снижение ставки сейчас было бы крайне рискованным шагом даже не столько с точки зрения увеличения инфляционных рисков, сколько из-за опасности дестабилизации финансовых рынков, говорит директор аналитического департамента компании «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Он обращает внимание на продолжающийся отток капиталов с развивающихся рынков и снижение интереса иностранцев к рублевым активам.

До перехода к верхней границе нейтральной ставки (7%) ЦБ остается снизить ее один раз на 0,25 п. п. Тремасов полагает, что регулятор сделает это в текущем году, как только ситуация на развивающихся рынках стабилизируется. Он прогнозирует, что в 2019 г. ЦБ будет держать ставку на уровне 7%.

После решения повысить НДС вероятность снижения ключевой ставки до конца года снижается, хотя исключать этого нельзя, указывает главный аналитик «ВТБ капитала» Александр Исаков. Он также считает оценку ЦБ вклада повышения НДС в инфляцию достаточно низкой. Тремасов полагает, что в следующем году инфляция может ускориться до 5%.

Итоги июньского заседания ЦБ не были очевидны для аналитиков. 16 из 25 опрошенных Reuters экономистов ожидали сохранения ставки, девять — снижения на 0,25 п. п. Опрос проводился до объявления правительством в четверг о повышении НДС с будущего года до 20%. Этот шаг может ускорить инфляцию на 1,5 п. п. до 4-4,5%, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В то же время, по его словам, повышение НДС не должно сказаться на политике ЦБ, ведь сейчас инфляция значительно ниже 4%. Помощник президента Андрей Белоусов, напротив, допускал, что темпы снижения ключевой ставки могут замедлиться.

Курс рубля немного замедлил снижение к доллару и евро после того, как ЦБ объявил о сохранении ключевой ставки. В 13.30 мск на Московской бирже доллар стоил 62,82 руб. (+19 коп. к закрытию четверга), евро – 72,84 руб. (+34 коп.). После публикации ЦБ к 13.51 мск доллар чуть-чуть подешевел – до 62,78 руб., евро – до 72,77 руб. Вчера мы видели укрепление доллара не только к рублю, но и другим валютам – это в большей степени реакция на ястребиную риторику ФРС, отмечает директор аналитического департамента УК «БК сбережения» Сергей Суверов. «Решение ЦБ, которое было абсолютно ожидаемым, поддержало carry trade и российский рубль. В большей степени негативное влияние на отечественную валюту оказывает ситуация на рынке форекс и предстоящая встреча по ОПЕК+», – замечает он.