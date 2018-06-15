Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Рост НДС против майского указа

Кто заплатит за рост НДС

Экономист Вера Кононова о противоречии решения повысить НДС задачам майского указа
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В четверг правительство одобрило повышение базовой ставки НДС с 18 до 20%, сохранив льготную ставку на прежнем уровне в 10%. Как сообщали СМИ со ссылкой на федеральных чиновников, повышение НДС до 20% позволит увеличить поступления в федеральный бюджет на 2 трлн руб. за шесть лет, что станет важным источником средств для финансирования национальных проектов. Однако при этом совершенно не учитывается то, что повышение нагрузки по НДС вызовет рост не только потребительских цен, но и цен производителей, а также приведет к увеличению объемов оборотных средств, отвлекаемых производителями на уплату входящего НДС. Кроме того, рост инфляции, неизбежный в случае увеличения НДС, может сказаться и на денежно-кредитной политике Банка России. Все это окажет сдерживающее влияние как на производителей, так и на потребительский спрос.

Высокая нагрузка на экономику

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