Экономике дорого обойдется решение повысить НДС

Правительству нужно было найти 8 трлн руб. для выполнения майского указа президента Владимира Путина, ставшего основой программы реформ Максим Стулов / Ведомости

«<...> свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», – объяснил премьер Дмитрий Медведев решение поднять НДС, связав его с повышением пенсионного возраста. С 2019 г. ставка налога вырастет с 18 до 20% – так чиновники «выполнили» обещание донастроить налоговую систему, не повышая при этом нагрузку.

Взамен правительство обещает бизнесу и населению компенсацию: Медведев считает ею сохранение существующей льготной ставки НДС. А его первый зам и министр финансов Антон Силуанов – упрощение процедуры возврата НДС, что сэкономит бизнесу около 100 млрд руб.

«Нести свою часть нагрузки» придется не столько бизнесу, который может повысить цены, сколько населению, говорят эксперты, да и экономике в целом, и без того демонстрирующей вялый рост. Если стоит задача ускорять экономику, то повышать налоги – глупое решение, категорична Александра Суслина из Экономической экспертной группы, потребительский спрос – один из основных драйверов экономики. В краткосрочном периоде это приведет к замедлению экономики, указывает директор аналитического департамента компании «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Это удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, а также по беднейшим людям, предупреждает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников.

Бюджет от роста НДС ежегодно будет получать дополнительные 600 млрд руб. доходов, сказал Силуанов. С учетом роста ВВП это даст около 4 трлн руб. за шесть лет. Но чистый эффект для бюджетной системы будет меньше – около 2 трлн руб., рассказывали ранее чиновники. Примерно 2,5–3 трлн руб., уточняет участник совещаний в правительстве: доходы снизятся из-за негативного влияния повышения НДС на рост экономики. Рост НДС приведет к сокращению прибыли, которая и так падает, согласен замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, негативно скажется и на инвестициях, ставку на которые делают чиновники.

Правительству нужно было найти 8 трлн руб. для выполнения майского указа президента Владимира Путина, ставшего основой программы реформ. Сам Путин, впрочем, говорил, что найти эти деньги нужно прежде всего за счет роста экономики: «Это главный источник поступления дополнительных ресурсов». Ускорение экономики до среднемировых темпов могло бы принести бюджетной системе даже больше 4 трлн руб., говорит участник совещаний в правительстве. Получается, правительство не верит в то, что выполнение указов ускорит экономику, замечает Миронов.

Минфин предлагал повысить НДС, но для компенсации одновременного снижения высокой нагрузки на труд – страховых социальных взносов – рассчитывая, что обеление экономики пополнит бюджет. Но от такого маневра правительство отказалось и министерство было против простого повышения НДС, рассказывали участники совещаний в правительстве.

Компании начнут поднимать цены заранее – уже со второй половины 2018 г., отмечает главный аналитик «ВТБ капитала» Александр Исаков. Повышение НДС фактически на 600 млрд руб. уменьшит внутренний спрос, что, по идее, должно быть компенсировано ростом инвестиций, рассуждает Тремасов: стратегически это правильная идея – перейти к инвестиционной модели роста, но госинвестиции чаще всего неэффективны. Для увеличения инвестиций необязательно повышать налоги, настаивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, есть другие источники – ускорение экономики, перераспределение госрасходов, увеличение финансирования инфраструктурных проектов из ФНБ, когда он превысит 7% ВВП (не вложенная в проекты часть. – «Ведомости»).

Рост НДС – это еще большая концентрация денег в руках государства, предупреждает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, и, даже если и будут дополнительные расходы на выполнение майских указов, сама по себе трата денег не дает решения проблем экономики (цитата по «Интерфаксу»).

Удар по экономике будет двойным, так как повышение НДС может сказаться на политике ЦБ, говорят экономисты. Силуанов так не считает, хотя и признает, что инфляция ускорится примерно на 1,5 п. п., в 2019 г. может выйти за таргет ЦБ и составить 4–4,5%. А вот помощник президента Андрей Белоусов допускает, что темпы снижения ключевой ставки могут замедлиться. Для ЦБ это будет основанием сохранить ставку в верхней границе нейтрального коридора (7%), говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Бизнес повышает цены

Опрошенные компании предупреждают о повышении цен, падении продаж и готовятся к потерям. По оценкам Сальникова, больше всего налоговая нагрузка вырастет на строительный сектор, автопром, машиностроение. В развитых экономиках у компаний после выплаты налогов остается гораздо больше средств, которые можно вложить в расширение производства, вместо того чтобы стремиться к этому, правительство повышает НДС, удивлен бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Туристическая путевка без учета инфляции подорожает более чем на 5%, предупреждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выиграет только серый сегмент. IKEA будет вынуждена повысить цены, говорит представитель компании. А директор «Авилон Воздвиженка» Ренат Тюктеев опасается, что продажи машин могут замедлиться на 3–4% по сравнению с двумя последними месяцами.

Повышение НДС увеличит себестоимость продукции, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Даже компании, услуги которых не облагаются НДС, понесут издержки из-за закупки оборудования, отмечает топ-менеджер крупной сети клиник. Рискованно перекладывать нагрузку на потребителей на падающем рынке, рассуждает топ-менеджер крупной пивоваренной компании, а сдерживание роста цен снизит рентабельность: «По какому пути решит пойти компания, пока говорить рано. В любом случае такое решение обещает потери для бизнеса».

В подготовке статьи участвовали Наталья Ищенко, Анастасия Иванова, Екатерина Бурлакова.

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