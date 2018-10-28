ЦБ сохранил пространство для маневра в случае ужесточения санкций

Решение сохранить ставку позволит ЦБ лучше подготовиться к сложному периоду в конце ноября – начале декабря, считает Покатович Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку 7,5% годовых. После неожиданного для аналитиков повышения ставки в сентябре (на 0,25 п. п.) на этот раз решение регулятора совпало с прогнозами.

Комментарий ЦБ остался консервативным, пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: усилившиеся инфляционные риски и внешнеполитическая неопределенность. И никакого указания на сроки и возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, подчеркивает директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но инфляционные риски, особенно краткосрочные, остаются повышенными, указывает ЦБ. К концу года он прогнозирует инфляцию в 3,8–4,2%, по итогам 2019 г. – 5–5,5%, в 2020 г. – 4%. Рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из развивающихся стран и геополитические факторы могут усилить волатильность и повлиять на курс рубля и инфляцию, пишет ЦБ.

Решение ЦБ нейтрально для ОФЗ и рубля, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. На 21.00 мск пятницы рубль укрепился к доллару на 19 коп. до 65,78 руб. Индекс RGBI, отслеживающий стоимость долговых бумаг правительства, сократился на 0,04% до 134,2.

Судя по тому, как часто ЦБ пишет о «неопределенности», его решения будут зависеть от событий на развивающихся рынках и восприятия инвесторами российского риска, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. На декабрьское решение ЦБ наиболее сильно повлияет санкционная риторика США после выборов конгресса (6 ноября), считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Если республиканцы потеряют контроль над нижней палатой, это увеличит санкционные риски, замечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. США не планируют вводить дополнительные санкции против России, говорил в среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Но уже в пятницу он в интервью Reuters объяснил: «Было бы определенно неверно говорить, что мы не собираемся налагать на Россию новые санкции».

Решение сохранить ставку позволит ЦБ лучше подготовиться к сложному периоду в конце ноября – начале декабря, считает Покатович. Если санкции будут серьезно усилены, ЦБ может поднять ставку, но при мягком санкционном давлении – сохранит, считает Орлова. Перейти к ее повышению ЦБ может в марте или апреле 2019 г., когда проявятся последствия от повышения НДС, рассуждает она, но при нейтральной внешней конъюнктуре всерьез о повышении ставки могут заговорить только в сентябре 2019 г. Скорее всего, ЦБ сохранит ставку в первой половине 2019 г., а во второй снизит – до 7% по итогам года, прогнозирует Исаков.