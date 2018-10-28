ЦБ считает пенсионную реформу единственной гарантией ускорения ВВП

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Рост за счет пожилых

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Надежда ЦБ на несостоявшихся пенсионеров как резерв роста экономики может оказаться несостоятельной Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне, которые продолжат работать в 2019–2020 гг. из-за повышения пенсионного возраста, – единственные, кто определенно будет ускорять экономический рост в ближайшие два года. Это следует из утвержденных ЦБ «Основных направлений денежно-кредитной политики» на 2019–2021 гг.

За девять месяцев ВВП вырос на 1,6%, а за год, по оценке ЦБ, увеличится в пределах 1,5–2%. Причин для большего роста, по мнению регулятора, нет: занятость полная, безработица (около 4,8% в январе – сентябре) близка к естественному уровню, загрузка производственных мощностей вблизи исторических максимумов. За счет незадействованных производственных мощностей существенно увеличить производство невозможно, указывает ЦБ: большая их часть заметно устарела, работников не хватает.