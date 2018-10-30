Комиссия правительства одобрила переименование Внешэкономбанка

С появлением нового менеджмента госкорпорация сменила штаб-квартиру и бренд. На фото: председатель ВЭБа Игорь Шувалов и его заместитель Наталья Тимакова PhotoXPress

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила переименование Внешэкономбанка (ВЭБ) в госкорпорацию «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБа. Сейчас полное название ВЭБа – госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Переименование не будет реорганизацией, сказал Медведев.

«Это не просто смена названия, это прежде всего, на мой взгляд, отражение той роли, которая отводится ВЭБу», — сказал Медведев. По его словам, переименование обусловлено «тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов». ВЭБ — это прежде всего институт развития, а не банк, заметил Медведев.

Никаких дополнительных расходов переименование не потребует, проводить кампании по внедрению нового бренда не планируется, сказал председатель ВЭБа Игорь Шувалов. «Ничего по этому поводу специально делать не будем, деньги платить за это не будем», — отметил он.

Возможность переименования ВЭБа рассматривалась чиновниками еще в 2006–2007 гг. Тогда предлагалось отказаться в названии от слова «банк», однако решение принято не было. Законопроект о переименовании ВЭБа Минфин подготовил только в этом году в соответствии с майским указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г. (указ № 204). В пояснительной записке (с ней ознакомился «Интерфакс») указывается, что национальный институт развития «должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования». За ВЭБом предложено закрепить новую функцию – это координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития.

Майский указ президента № 204 Указом президента № 204 определены основные направления развития на ближайшие шесть лет. Для успешной реализации этих задач необходима консолидация усилий различных институтов развития, включая Банк развития и внешнеэкономической деятельности и его дочерние общества (группу ВЭБа), Российский экспортный центр (АО «РЭЦ»), Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»), АО «Дом.РФ».

На погашение внешней задолженности ВЭБа будет направлено 600 млрд руб. субсидий из бюджета до 2024 г. и еще 300 млрд — на докапитализацию, сообщил Медведев на заседании. «Проработан подход о докапитализации ВЭБа на 300 млрд руб. за счет нового механизма — так называемого утвержденного капитала. Эта часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», — сказал он.

В ближайшие пять лет ВЭБ поддержит проекты развития на сумму 3 трлн руб., а с учетом партнерства с коммерческими банками в экономику может быть проинвестировано в 3–4 раза больше, причем на базе возвратного финансирования, заявил Медведев.

Весной 2018 г. было переименовано Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), получившее статус единого института развития в жилищной сфере. Его новое название — «Дом.РФ».