Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Долговая яма США

США придется платить почти $1 трлн за обслуживание госдолга

Через 10 лет процентные расходы могут превысить все прочие необоронные траты бюджета
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За последнее десятилетие размер долговых обязательств США, находящихся в обращении, вырос с $5,1 млрд до $15,9 млрд, но проблем с их финансированием не возникало. Расходы на обслуживание долга были низкими из-за низких процентных ставок и инфляции, а также высокого спроса со стороны инвесторов всего мира.

Но теперь ситуация меняется. В 2017 г. процентные расходы на обслуживание федерального долга составили $263 млрд – 6,6% всех расходов правительства и 1,4% ВВП, что гораздо меньше среднего значения за последние 50 лет. Однако бюджетный дефицит и госдолг растут вместе с процентными ставками и инфляцией. В октябре министерство финансов уже сообщило, что ассигнования на процентные выплаты выросли на 20% в 2018 финансовом году (завершился в сентябре). К 2028 г., по прогнозу Бюджетного комитета конгресса (CBO), выплаты по процентам увеличатся до $915 млрд, что будет равно 13% всех расходов и 3,1% ВВП.

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Комментарии
alexander
18:28 13.11.2018
Так что, доллар наконец-то рухнет?
00
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