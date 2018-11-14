Экономика / Госинвестиции и проекты

Платная дорога Москва – Петербург полностью заработает в сентябре 2019 года

Поездка на легковом автомобиле займет всего шесть часов
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Проезд по всем участкам платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург будет открыт в сентябре 2019 г., сообщил предправления ГК «Автодор» Сергей Кельбах. Трасса строится параллельно бесплатной М10, скорость на новой автомагистрали будет ограничена 130 км/ч: это позволит автомобилистам проезжать все расстояние менее чем за шесть часов (сейчас добраться можно за 9–11 часов).

В апреле 2016 г. тот же Кельбах обещал открыть трассу к чемпионату мира по футболу, но строители не успели и до конца 2018 г., к официальному, утвержденному правительством сроку сдачи. М11 не значилась в списках проектов, предназначенных правительством к чемпионату мира, то была инициатива госкомпании, никто не ожидал кризиса 2014–2015 гг., объясняет представитель госкомпании, новый срок – окончательный.

Обычно для продления сроков строительства требуется распоряжение правительства, но на трассе обнаружили памятники культуры, а это законное основание для продления строительства, это особые обстоятельства, о них сказано в концессионном соглашении.

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