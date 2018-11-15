Соглашение о Brexit обвалило фунт и акции банков

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В среду правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit Hannah McKay / REUTERS

В среду вечером правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit, в ночь на 15 ноября он был опубликован. «Я абсолютно уверена, что этот проект соглашения о выходе из Евросоюза является лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем», – заявила британский премьер Тереза Мэй (ее выступление транслировала телерадиокомпания BBC). Но многие политики ее мнение не разделяют. В четверг подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, заявивший, что не может поддержать договоренность, дающую ЕС «право вето на наш выход», министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей. Газета Guardian сообщала, что против документа выступили 11 из 25 министров британского правительства.