Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Brexit расколол рынки

Соглашение о Brexit обвалило фунт и акции банков

Инвесторов напугали отставки в правительстве Терезы Мэй
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В среду вечером правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit, в ночь на 15 ноября он был опубликован. «Я абсолютно уверена, что этот проект соглашения о выходе из Евросоюза является лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем», – заявила британский премьер Тереза Мэй (ее выступление транслировала телерадиокомпания BBC). Но многие политики ее мнение не разделяют. В четверг подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, заявивший, что не может поддержать договоренность, дающую ЕС «право вето на наш выход», министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей. Газета Guardian сообщала, что против документа выступили 11 из 25 министров британского правительства.

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