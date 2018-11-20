Росстат обнаружил в России инвестиционный бум

Больше его не заметил никто – ни экономисты, ни Минэкономразвития

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В октябре прибыль начала превращаться в инвестиции Евгений Разумный / Ведомости

Судя по новым данным Росстата, в III квартале российская экономика пережила настоящий инвестиционный бум. За девять месяцев, по оценке статистической службы, инвестиции выросли на 4,1%. Значит, за III квартал – примерно на 5,5% после 2,8% во втором и 3,6% – в первом, оценивает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. На 5,2%, более скромен в оценке директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Минэкономразвития рывка не ждало: напротив, с учетом девальвации и экономической неопределенности прогнозировало более чем вдвое меньший рост инвестиций – примерно 1,8–2,3%, а с устранением сезонности – и вовсе их падение относительно II квартала. На это указывало все: и падение импорта машин и оборудования из дальнего зарубежья на 5,2% в годовом выражении из-за обесценения рубля, и ухудшение настроения промышленников, зафиксированное опросами Росстата, Института Гайдара и индексом PMI.

Представитель Минэкономразвития не ответил на вопрос «Ведомостей», с чем связано столь сильное расхождение в оценках между Минэкономразвития и подведомственным ему Росстатом.