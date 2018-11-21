Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Граждане придержали деньги

Рост экономики ускорился, несмотря на замедление потребительского спроса

В следующем году темпы роста потребления продолжат замедляться, что неизбежно скажется на ВВП
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В январе – октябре российский ВВП вырос на 1,7% в годовом выражении, оценило Минэкономразвития, а в октябре экономика ускорила рост сразу до 2,5% в годовом выражении – после всего 1,1% в сентябре и августе. Прежде всего ВВП ускорило сельское хозяйство, перешедшее от спада в годовом выражении к резкому росту – на 11,9%, а также промышленное производство и строительство, перечисляло Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности».

Оборот розницы продолжил замедляться – до минимального с августа 2017 г. показателя в 1,9%; в сентябре было 2,2%. Поэтому октябрьская оценка роста ВВП от Минэкономразвития может быть обманчивой, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: потребительский спрос очевидно ухудшается. Электоральный цикл закончился, констатирует она: рост реальных зарплат в сентябре и октябре замедлился до 4,9 и 4,4% соответственно, причем оценка за сентябрь понижена Росстатом с 7,2%. Портфель розничных кредитов у банков в октябре вырос всего на 1,7% в месячном выражении – минимум с апреля. До июльских 4,7% выросла безработица. Так что, судя по всему, потребительский спрос будет замедляться и дальше, резюмирует Орлова: в следующем году – до 1,5% в годовом выражении, что замедлит рост ВВП до 0,8%.

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