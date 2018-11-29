ВЭБ впервые за 1,5 года получил чистую прибыль в III квартале 2018 года

Традиционный способ компенсации этих потерь – очередная докапитализация ВЭБа и ее размещение в новые доходные активы Евгений Разумный / Ведомости

Обновляющийся Внешэкономбанк (ВЭБ) в III квартале 2018 г. впервые за 1,5 года получил чистую прибыль – 6 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. За тот же период год назад банк отчитывался о 61,9 млрд руб. убытка, а последний раз с плюсом заканчивал I квартал 2017 г. (12 млрд). Но за девять месяцев на прибыль выйти не удалось – убыток составил 69,6 млрд руб. (против 109,5 млрд годом ранее).

Результаты оцениваем позитивно, приводятся в сообщении ВЭБа слова первого зампреда правления Михаила Полубояринова. За январь – сентябрь были восстановлены резервы под возможные потери – 1,2 млрд руб. – в том числе благодаря выходу из проектов. Но в III квартале по резервам госкорпорация в минусе – 5,3 млрд руб., следует из отчетности.

Общий результат ВЭБа за III квартал связан исключительно с волатильными компонентами финансового результата, а не операционной эффективностью, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Прибыль обеспечили компании группы, но не сам банк, полагает он.

За III квартал 2018 г. в годовом выражении выросли непроцентные доходы – с убытка в 8,7 млрд руб. до прибыли в 15,8 млрд руб. В основном благодаря прочим операционным доходам – 16,3 млрд руб. (8,6 млрд годом ранее) и переоценке валютных статей – 12 млрд руб. (4,9 млрд). По большей части это выручка от реализации продукции и доходы лизинговой «дочки» ВЭБа. Также на III квартал 2017 г. пришелся убыток от дорезервирования проблемных кредитов (139,5 млрд руб.), а в этом году такие резервы не доформировывались, напоминает Беликов.

Чистый процентный доход за январь – сентябрь 2018 г. сократился с 63,4 млрд до 47,9 млрд руб. Уменьшилась генерация процентных доходов и повысилась стоимость фондирования, объясняет Беликов: «Валюта и структура баланса группы за год существенно не изменились, снижение процентных доходов может говорить о росте неработающих кредитов». Традиционный способ компенсации этих потерь – очередная докапитализация ВЭБа и ее размещение в новые доходные активы, заключает он. ВЭБ уже договорился о выделении до 300 млрд руб. на докапитализацию через механизм подписного капитала.