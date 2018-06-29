ВЭБ собирается отказаться от участия в убыточных проектах

Прибыль не цель ВЭБа, но и безубыточность – важнейший принцип Андрей Гордеев / Ведомости

Три года назад долги и западные санкции привели ВЭБ на грань дефолта. Создав резервы на плохие активы, 2017 г. ВЭБ закончил с рекордным убытком в 287 млрд руб.

Теперь у банка, который в мае возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, может появиться новый меморандум. Он впервые прямо предусматривает, что ВЭБ не финансирует убыточные проекты, передал через представителя зампредседателя ВЭБа Алексей Иванченко. Исключение – общегосударственные проекты, объяснил он, меморандум допускает участие в них, даже если ВЭБ может получить убыток, но «государство подтверждает готовность предоставить необходимые меры поддержки, включая компенсацию возможных потерь». Решение об участии в таких проектах будет принимать набсовет ВЭБа, уточнил Иванченко. Возглавляет его премьер Дмитрий Медведев. ВЭБ будет в первую очередь ориентироваться на безубыточные проекты, оговорка нужна для гарантии поддержки со стороны государства, уточняет человек, близкий к ВЭБу. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к корпорации, сообщила о подобных изменениях в меморандуме. Предоставлять фондирование под специальные проекты предлагал еще бывший председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, отправленный в отставку в феврале 2016 г.

Минэкономразвития, по словам его представителя, направило в ведомства проект распоряжения, утверждающий меморандум о финансовой политике ВЭБа. Минфин меморандум поддержал, сейчас он согласовывается в правительстве, говорит представитель министерства. Прибыль не цель ВЭБа, но и безубыточность – важнейший принцип, объясняет он, исключение может быть сделано только для проектов, соответствующих целям майского указа президента. Ранее Шувалов говорил о возможной докапитализации ВЭБа за счет Фонда развития. Механизмы поддержки ВЭБа обсуждаются, говорит федеральный чиновник, чтобы наращивать финансирование, банку нужны ресурсы государства.

На 1 апреля ВЭБ профинансировал более 200 проектов на 5 трлн руб., его доля – 2,3 трлн руб. Изменение меморандума – способ избежать чрезмерного числа политизированных, но заведомо убыточных проектов, считает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. Если по каждому такому проекту ВЭБа будет автоматически возникать гарантия правительства, т. е. фактически расти суверенный долг, правительство может предпочесть финансировать их из бюджета, рассуждает он.