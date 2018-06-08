Китай выделит ВЭБу более 600 млрд рублей на развитие экономики России

Деньги будут потрачены на совместные проекты, в том числе скоростное движение из Китая в Европу

За 11 лет между ВЭБом и China Development Bank были подписаны кредитные соглашения на сумму свыше $10 млрд, сообщал ранее банк Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) и китайский госбанк развития China Development Bank договорились о выдаче кредита ВЭБу на сумму более 600 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБа. Соглашение было подписано перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примет участие президент Владимир Путин.

Соглашение должно создать механизм финансового обеспечения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Один пояс, один путь», о которой страны договорились в 2015 г., сообщил ВЭБ. У стран уже есть несколько крупных проектов, в том числе по Северному морскому пути, скоростному движению из Китая в Европу. Всего есть около 70 проектов, которые можно совместно финансировать, приводит пресс-служба слова председателя банка Игоря Шувалова.

Подписанное соглашение стало крупнейшим в истории сотрудничества ВЭБа и Китая, работа по нему велась с ноября прошлого года, рассказал «Ведомостям» один из инициаторов соглашения, близкий к Внешэкономбанку. Условия нового соглашения и процентные ставки China Development Bank он назвал приемлемыми для ВЭБа.

За 11 лет между ВЭБом и China Development Bank были подписаны кредитные соглашения на сумму свыше $10 млрд, сообщал ранее банк. Последнее — в ноябре 2016 г., тогда ВЭБ получил возможность привлекать кредиты China Development Bank по торговому финансированию в юанях на три и пять лет на сумму до 6 млрд китайских юаней (около $900 млн по курсу ноября 2016 г.) на срок до 15 лет. Деньги ВЭБ планировал потратить на проекты в энергетике, в том числе инфраструктуру и трансграничные проекты, в частности на Дальнем Востоке. В октябре ВЭБ израсходовал около $500 млн из полученных ранее кредитов Сhina Development Bank на проекты лизинга железнодорожных вагонов по международным перевозкам грузов и $400 млн на финансирование проекта строительства нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим», уточнил представитель ВЭБа.