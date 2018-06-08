Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4584 от 08.06.2018 под заголовком: Китай откроет Россию

Чиновники готовят большое торговое соглашение с Пекином

Россия делает очередную попытку побороться за китайские инвестиции
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Санкции, отрезавшие Россию от западных денег, вынудили чиновников искать замену им в Китае. Два года назад президент Владимир Путин даже предложил Евразийскому экономическому союзу задуматься о создании большого Евразийского партнерства с участием Китая, Индии, Пакистана и других стран.

За это время России и Китаю удалось договориться о партнерстве. В пятницу перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Путин, страны планируют одобрить технико-экономическое обоснование будущего рамочного торгового договора, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил представитель Минэкономразвития. В определенной степени оно должно стать аналогом Транстихоокеанского партнерства (ТПП), в которое Китай не вошел, говорит чиновник. Будет использован тот же механизм: созданы рабочие группы с участием бизнеса, которые будут готовить конкретные элементы будущего большого соглашения. На его подготовку может уйти до 2,5 года, оценивает чиновник. Представитель министерства коммерции Китая не ответил на запрос.

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