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Glencore собирается продавать треть добываемого кобальта в Китай

Крупнейший производитель кобальта в мире Glencore заключил соглашение с китайской компанией GEM о поставках более 50 000 т (треть ожидаемой добычи в указанном периоде) данного металла в 2018-2020 гг., пишет Reuters.

Кобальт необходим для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах и электромобилях. Glencore ожидает, что к 2030 г. годовой спрос на кобальт для производства электромобилей может увеличится до 314 000 т, что вчетверо превышает общемировой уровень добычи металла в 2017 г.

Около 60% кобальта производится в Демократической Республике Конго. Власти страны признали данный металл стратегическим ресурсом. В казну государства горнодобывающие компании отчисляют до 10% от прибыли.

Стоимость тонны кобальта в 2007 г. была $30 000, сейчас тонна металла стоит $85 000. Это редкий металл, государство хочет получать прибыль от его добычи, говорил премьер-министр страны Бруно Чибала.

Glencore в Демократической Республике Конго владеет двумя рудниками, включая крупнейший в мире Katanga. Компания также имеет рудники по добыче кобальта в Канаде и Австралии.