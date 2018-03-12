Правительство Китая может стать одним из совладельцев «Роснефти»

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Михаил Метцель / ТАСС

«Окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована», – говорил в начале сентября 2017 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин телеканалу «Россия 24». Эти слова он произнес после того, как частная китайская компания China Energy CEFC объявила о желании купить 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд у консорциума Glencore и Катарского инвестфонда (QIA) – QHG Oil. Однако у будущего акционера «Роснефти» недавно появился новый совладелец – Huarong Asset Management, об этом пишут Reuters и китайская South China Morning Post со ссылкой на сообщение «дочки» CEFC. Huarong контролируется госкомпанией China Life Insurance и минфином Китая, следует из ее данных. Она в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. приобрела двумя траншами 36,2% CEFC Hainan International, которая покупает акции «Роснефти» у Glencore и QIA.

Сумма сделки не раскрывалась, но уставный капитал CEFC Hainan увеличился на $1,52 млрд (9,6 млрд юаней), пишут издания. Оставшимися 63,8% CEFC Hainan владеет другая «дочка» CEFC – CEFC Shanghai International Group Co., сообщает Reuters.

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