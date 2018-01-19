Бизнес
Платный
Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: CEFC на пороге у «Роснефти»

Китайская CEFC в ближайшие дни может стать акционером «Роснефти»

За $9,1 млрд она купит 14,16% «Роснефти» у Glencore и катарского инвестфонда QIA

Продажу 14,16% китайской China Energy (CEFC) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал в сентябре 2017 г. «серьезным событием, которое формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании».

Сделка может быть закрыта на следующей неделе, знают два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам переговоров. Еще один собеседник, близкий к одному из нынешних акционеров, отметил, что сделку могут закрыть в ближайшее время: «Максимум [через] две недели». Уже составлен финальный договор, подписать который стороны хотят в торжественной обстановке, говорит он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике