Китайская CEFC в ближайшие дни может стать акционером «Роснефти»

За $9,1 млрд она купит 14,16% «Роснефти» у Glencore и катарского инвестфонда QIA

Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: CEFC на пороге у «Роснефти»

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Китайская CEFC может выкупить у Glencore и катарского инвестфонда 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд Reuters

Продажу 14,16% китайской China Energy (CEFC) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал в сентябре 2017 г. «серьезным событием, которое формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании».

Сделка может быть закрыта на следующей неделе, знают два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам переговоров. Еще один собеседник, близкий к одному из нынешних акционеров, отметил, что сделку могут закрыть в ближайшее время: «Максимум [через] две недели». Уже составлен финальный договор, подписать который стороны хотят в торжественной обстановке, говорит он.

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