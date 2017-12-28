Загадка года – председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин

Малоизвестный в России до этого года китайский нефтяной трейдер CEFC China Energy неожиданно стал одним из крупнейших иностранных инвесторов. В сентябре китайская компания договорилась выкупить у консорциума Qatar Investment Authority и Glencore за $9,1 млрд 14,16% акций «Роснефти». За акции CEFC China Energy предложила 16%-ную премию к рынку – деньги предоставит ВТБ. Сделка, правда, пока не закрыта, а акции «Роснефти» сейчас стоят на 17,6% дешевле, чем CEFC China Energy готова за них заплатить. За это время CEFC China Energy успела купить акции En+ у Олега Дерипаски на $500 млн и начала присматриваться к нефтегазовым активам в России.

Готовность CEFC China Energy платить втридорога – лишь одна из странностей, связанных с этой загадочной компанией. Основанная в 2002 г. никому не известным 25-летним Е Цзяньмином, CEFC China Energy стремительно подвинула на мировой арене крупнейшие китайские государственные компании: China National Petroleum Corp. и Sinopec Group. Нефтетрейдер активно скупает активы по всему миру, пользуясь поддержкой китайских банков.

О Е Цзяньмине известно крайне мало. Даже ведущие западные СМИ, пытавшиеся понять, как столь молодому человеку удалось построить такую успешную компанию, узнали немного. Точно не известно, как он заработал первые деньги. Не до конца ясна структура владения CEFC China Energy. South China Morning Post пишет, что компания поделена между пятью топ-менеджерами, но основателя среди них нет. Интервью молодой бизнесмен давать не любит, предпочитая книги по конфуцианству и буддизму, пресс-офис его компании на вопросы об основателе, как правило, не отвечает. Зато известно, что Е Цзяньмин – активный сторонник экономических инициатив председателя КНР Си Цзиньпина. «Стратегия нашей компании соответствует национальной. Мы четко следуем национальным целям», – сказал Цзяньмин в интервью Fortune в 2016 г., когда журнал поместил китайского бизнесмена на 2-е место в рейтинге 40 самых влиятельных людей мира, не достигших 40 лет.

Какую роль загадочному китайскому бизнесмену предстоит сыграть в России? Сам он говорил, что партнерство с «Роснефтью» обеспечит его компании доступ к природным ресурсам, в том числе газу. Но как CEFC China Energy реализует этот план? Перекроит ли появление китайского трейдера российский энергетический сектор? Этот ребус еще только предстоит разгадать.-

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