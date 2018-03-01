В Китае задержан руководитель будущего акционера «Роснефти»

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В Китае Е Цзяньмин распространял слухи о своих связях с семьями высокопоставленных военных Mikulaskova Lucie / Zuma / ТАСС

Акции и облигации публичных подразделений таинственной китайской энергетической компании CEFC China Energy рухнули в четверг после появления сообщений о задержании председателя ее совета директоров Е Цзяньмина. Это может осложнить покупку за $9,1 млрд 14,16% акций «Роснефти», о которой CEFC договорилась в прошлом году, но пока не закрыла сделку, пишет Financial Times и китайское деловое издание Caixin.

О задержании Е Цзяньмина сообщили несколько источников. По информации китайского делового издания Caixin, он попал под следствие. Это подтвердил «Ведомостям» знакомый бизнесмена. Е Цзяньмина забрали для допроса, сообщило Caixin, сославшись на «осведомленные источники». Эта статья на китайском языке ближе к вечеру четверга была удалена с сайта Caixin после вмешательства цензоров, уточняют FT и South China Morning Post; правда, осталась ее англоязычная версия. Cтатус Е Цзяньмина пока непонятен. Reuters пишет, что власти подозревают его в совершении экономических преступлений. По словам собеседника агентства, Е Цзяньмин был допрошен в начале года, но кто и по какому делу его допрашивал – неизвестно. Сейчас он в Китае, его свободна не ограничена, он может работать, совершать звонки, свободно передвигаться, сказал South China Morning Post знакомый Е Цзяньмина. Подтвердить это «Ведомостям» не удалось. Слухи о том, что в отношении компании ведется расследование, циркулировали уже около недели, пишет FT.

Что будет со сделкой с «Роснефтью»?

В сентябре прошлого года CEFC решила выкупить 14,16% «Роснефти» у консорциума трейдера Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Объявление было сделано вскоре после визита Владимира Путина в Китай прошлым летом. Готовность мало кому известной китайской компании выкладывать большие деньги за зарубежные активы вызывала вопросы и раньше, когда она сообщила о покупке активов на $1,5 млрд в Чехии; объявление совпало с визитом в страну председателя КНР Си Цзиньпина и попытками Китая усилить влияние в Восточной Европе.

Для покупки акций «Роснефти» CEFC решила привлечь у ВТБ бридж-кредит на два года на $5,1 млрд. Изначально сделку планировалось закрыть до конца 2017 г. Но этого не произошло, в январе источники «Ведомостей», близкие к разным сторонам сделки, говорили, что она должна закрыться «в ближайшие дни», но сроки опять перенеслись.

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