Государство наведет порядок в собранных данных о бизнесе и людях
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К 2022 г. в России должна появиться национальная система управления данными (НСУД), которая соберет все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях. Сейчас концепцию НСУД обсуждают исполнители госпрограммы «Цифровая экономика», а разрабатывает ее аналитический центр при правительстве (АЦ). Обсуждение последней версии концепции прошло 25 ноября, сообщило АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). «Ведомости» ознакомились с копией презентации АЦ, ее подлинность подтвердили три участника рабочей группы при АНО ЦЭ.
Сейчас управленческие решения порой основываются на устаревших данных, реестры могут содержать неверные сведения, не урегулированы вопросы владения данными, государство требует от людей и бизнеса множество отчетов и документов, причем они периодически дублируются. Так разработчики НСУД описывают в презентации проблемы, которые призвана решить система.
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