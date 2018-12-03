Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: 93 млрд евро вернулись
План ОЭСР принес странам 93 млрд евро
Возвращаются налоги, от которых компании десятилетиями уклонялись
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
$100–240 млрд в год теряют бюджеты стран из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции
Yuriko Nakao / Reuters
$100–240 млрд в год теряют бюджеты стран из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% глобальных поступлений налога на прибыль. Такие оценки содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленном к саммиту G20 в Аргентине. Но часть потерь удалось компенсировать благодаря проекту BEPS – плану противодействия выводу прибыли из-под налогов. К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу). За какой срок бюджеты получили эту сумму, в докладе не говорится.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}