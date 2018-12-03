Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: 93 млрд евро вернулись

План ОЭСР принес странам 93 млрд евро

Возвращаются налоги, от которых компании десятилетиями уклонялись
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$100–240 млрд в год теряют бюджеты стран из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% глобальных поступлений налога на прибыль. Такие оценки содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленном к саммиту G20 в Аргентине. Но часть потерь удалось компенсировать благодаря проекту BEPS – плану противодействия выводу прибыли из-под налогов. К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу). За какой срок бюджеты получили эту сумму, в докладе не говорится.

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