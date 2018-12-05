Рынок предупреждает о возможной рецессии в США

Eugene Hoshiko / AP

Ситуация на рынке казначейских облигаций свидетельствует о возможном приближении рецессии в США. Разница между доходностями 10-летних и двухлетних бондов стала минимальной со времен финансового кризиса. Таким образом, кривая доходности сглаживается. Ее инверсия, когда долгосрочная доходность опускается ниже краткосрочной, традиционно считается предвестником рецессии, хотя мнения специалистов на этот счет расходятся.

Разница между доходностями 10-летних и двухлетних казначейских облигаций во вторник составила менее 0,12 процентного пункта. Это минимум с июня 2007 г., хотя еще в начале года она была около 0,55 п. п. Другие спрэды тоже сокращаются, отмечает Financial Times. У 10-летних бондов и трехмесячных векселей она теперь равна лишь 0,52 п. п., а у 30- и 5-летних бондов – меньше 0,4 п. п.

Бóльшую часть года стоимость как краткосрочных, так и долгосрочных казначейских бумаг снижалась, а их доходности, соответственно, росли. Но у бондов со сроком не более двух лет они росли быстрее всего. Такой тренд свидетельствовал об улучшении экономических перспектив и ожидании дальнейшего повышения краткосрочных процентных ставок в США. Но сейчас сглаживание кривой доходности является следствием снижения ставок по долгосрочным бондам, отражая ухудшение ожиданий в более отдаленной перспективе, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на волатильность на финансовых рынках в последние месяцы и недавние слова председателя ФРС США Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки приближаются к нейтральному уровню (когда они не стимулируют и не замедляют экономику), ожидается, что центробанк все-таки повысит ставки в декабре до 2,25-2,5%. Возможные два повышения в 2019 г. поднимут краткосрочные ставки до 2,75-3%, то есть на уровень долгосрочной доходности, которая у 10-летних казначейских бондов сейчас составляет 2,9%.

Некоторые инвесторы считают инверсию кривой доходности признаком того, что денежная политика становится слишком жесткой. «Люди предполагают, что ФРС продолжит ужесточать денежную политику, несмотря на возможное замедление экономики, – говорит управляющий директор Seaport Global Securities Том ди Галома (цитата по FT). – Это способствует инверсии кривой доходности и указывает на возможную рецессию в ближайшие год-полтора».

Хотя инверсия наблюдалась перед каждой рецессией в США после Второй мировой войны, некоторые экономисты, включая экс-председателя ФРС Бена Бернанке, сомневаются в надежности этой приметы. «Я не считаю кривую доходности лучшим инструментом для прогнозирования рецессии и предпочитаю ориентироваться прежде всего на данные, – говорит стратег JPMorgan Chase Джошуа Янгер. – Но это действительно означает, что, по мнению участников рынка, мы приближаемся к тому моменту, когда ФРС прекратит повышение ставок, хорошо это или плохо».

Перед последним кризисом, который перешел в острую стадию осенью 2008 г., доходность долгосрочных облигаций падала ниже доходности краткосрочных в 2006 и 2007 гг., задолго до начала рецессии. Фондовый же рынок продолжал расти до октября 2007 г. «Инверсия может заставить рынки нервничать <…> но этот сигнал вовсе не говорит о неминуемом падении акций, – пишут аналитики Oxford Economics. – История свидетельствует, что акции США в подавляющем большинстве случаев приносили положительный доход как до, так и после случаев инверсии».

Тем не менее этот феномен, на который в нынешнем цикле стали обращать внимание уже летом и над которым теперь снова размышляют инвесторы, отражает ожидания, что экономика США теряет стимул от налоговой реформы и может существенно замедлиться в 2019 г. Ужесточение денежной политики ФРС уже оказало заметное влияние на рынок недвижимости: рост ставок ударил по сектору ипотечного кредитования, а строительная компания Toll Brothers недавно сообщила о первом за четыре года падении заказов на возведение новых домов. Из-за подорожания кредитов аналитики Edmunds.com и Cox Automotive оценивают падение продаж автомобилей в ноябре на 1,3% и 2,6% соответственно (к ноябрю 2017 г.). Хотя по итогам 2018 г. будет продано около 17,2 млн машин, как и в 2017 г., считают в IHS Markit (рекорд был 17,6 млн в 2016 г.).

«Тот, кто игнорирует экономический посыл инвертированной кривой, делает это на свой страх и риск», – предупреждает сооснователь Bespoke Investment Group Пол Хикли (цитата по WSJ).