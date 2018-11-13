Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Идут «быки», качаются

Фондовый рынок второй раз в году оказался на распутье

Девятилетний «бычий» тренд в США, возможно, заканчивается
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2018 год начался в отличном настроении: ралли на мировом фондовом рынке стало лучшим с января 1987 г. Инвесторы, вдохновленные синхронным ростом мировой экономики, в январе вложили в фонды акций $100 млрд – это стало рекордным месячным притоком, по данным EPFR Global.

Не чувствовать себя глупцом

На саммите Всемирного экономического форума в Давосе в конце января Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, говорил: «Если вы сидите на деньгах [и не вкладываете], то будете чувствовать себя глупцом». Фондовый рынок США находится на поздней стадии цикла, признавал он, и как раз поэтому ждал «взрывного» ралли.

Рынки могут развернуться совершенно неожиданно без видимой причины, предупредил тогда нобелевский лауреат Роберт Шиллер. «Обычно, когда люди довольны и уверены, случается что-то плохое», – добавил Дэвид Рубенштейн, сооснователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group. Буквально через несколько дней американские индексы рухнули. На то, чтобы собраться с силами, у инвесторов ушло более полугода – индекс S&P 500 превысил январский пик только в конце августа.

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