Фондовый рынок второй раз в году оказался на распутье

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Alex Domanski / REUTERS

2018 год начался в отличном настроении: ралли на мировом фондовом рынке стало лучшим с января 1987 г. Инвесторы, вдохновленные синхронным ростом мировой экономики, в январе вложили в фонды акций $100 млрд – это стало рекордным месячным притоком, по данным EPFR Global.

Не чувствовать себя глупцом

На саммите Всемирного экономического форума в Давосе в конце января Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, говорил: «Если вы сидите на деньгах [и не вкладываете], то будете чувствовать себя глупцом». Фондовый рынок США находится на поздней стадии цикла, признавал он, и как раз поэтому ждал «взрывного» ралли.

Рынки могут развернуться совершенно неожиданно без видимой причины, предупредил тогда нобелевский лауреат Роберт Шиллер. «Обычно, когда люди довольны и уверены, случается что-то плохое», – добавил Дэвид Рубенштейн, сооснователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group. Буквально через несколько дней американские индексы рухнули. На то, чтобы собраться с силами, у инвесторов ушло более полугода – индекс S&P 500 превысил январский пик только в конце августа.