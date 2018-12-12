Минфин предлагает ужесточить контроль за долгами регионов

Некоторым из них, возможно, придется согласовывать свою долговую политику с федеральными властями

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов Денис Абрамов / Ведомости

Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов. Такие поправки в Бюджетный кодекс в среду рассмотрело правительство. Проект был одобрен, говорит федеральный чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Ключевое предложение – снизить предельные расходы на обслуживание долга с 15 до 10% от общих расходов регионов. Лимит годовых платежей на его обслуживание и погашение – 20% доходов бюджета региона, учитывая дотации.