Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет Евгений Разумный / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с последней версией стратегии пространственного развития до 2025 г., внесенной Минэкономразвития в правительство. Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников. Курировали его разработку два вице-премьера: в прошлом правительстве – Дмитрий Козак, в новом – Виталий Мутко.

Все предыдущие решения Козака по этой теме и его видение стратегии учтены при ее доработке, отмечает его представитель. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.