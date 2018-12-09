Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Федеральная помощь специального назначения
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Невыполнение рекомендаций чревато лишением федеральной помощи
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Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Евгений Разумный / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с последней версией стратегии пространственного развития до 2025 г., внесенной Минэкономразвития в правительство. Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников. Курировали его разработку два вице-премьера: в прошлом правительстве – Дмитрий Козак, в новом – Виталий Мутко.
Все предыдущие решения Козака по этой теме и его видение стратегии учтены при ее доработке, отмечает его представитель. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
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