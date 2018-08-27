Зачем развивать «вторые» и «третьи» города

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Донат Сорокин / ТАСС

42 года назад, 29 декабря 1976 г., в «Правде» была опубликована статья «Причислен к отстающим» о прозябании города Темиртау и системных просчетах в управлении Карагандинским металлургическим комбинатом. Результатом публикации стало прибытие в город комиссии ЦК КПСС и последующее гигантское социальное строительство, привязка к комбинату ближайших месторождений руды и кратное увеличение производительности. Между тем результат мог быть ровно обратный – не резкий рост населения второго города Карагандинской области (с 200 000 человек в 1976 г. до 246 000 в 1988 г.) и улучшение качества его жизни, а конец карьеры автора статьи – будущего лидера Казахстана, а тогда секретаря парткома Карагандинского меткомбината Нурсултана Назарбаева.

Поводом для такого исторического экскурса стал проект Стратегии пространственного развития России, которую в конце июля Минэкономразвития направило на ведомственное согласование и для ознакомления регионам. В стратегии выделено несколько типов территорий: крупные города и городские агломерации, малые, средние города и сельские поселения, а также геостратегические территории. Но статуса основных центров роста удостоилось 20 крупнейших городских агломераций (вклад в совокупный ВВП страны – более 1%), еще 20 названы «дополнительными» (вклад в ВВП – менее 1%). Другими словами, на всю страну (без Москвы и Санкт-Петербурга) определено 40 «точек роста». Ориентир – повышение вклада в ВВП от 1 до 3,7% в 2025 г. и суммарное обеспечение до 65% экономического роста страны к 2035 г.

Всего в России 1114 городов, из которых три города федерального значения, 83 – центры субъектов и 319 моногородов. Кроме Москвы, в стране 14 городов-миллионников (а с учетом догоняющих и стратегически важных городов – 20). В выбранных 40 агломерациях (это порядка 320 городов) проживает 50% населения страны. Таким образом, на оставшиеся менее 800 городов страны, сельские поселения и прочие территории (суммарно другие 50% населения), по прогнозам Минэкономразвития, будет приходиться 35% экономического роста. В отношении этих типов территорий стратегия предусматривает усиление их связанности с центрами роста для обеспечения занятости населения и повышения качества среды. Авторы сетуют на нынешнее неэффективное распределение инвестиций: «Значительная часть средств направлена на реализацию проектов в муниципалитетах с численностью менее 100 000 человек, тогда как центры роста – крупнейшие агломерации (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – недофинансированы».