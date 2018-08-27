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Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов

Минэкономразвития доработало проект «Стратегии пространственного развития» и предлагает выделить в России 14 макрорегионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства. Целью стратегии станет «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов. Документ внесут в правительство в сентябре, стратегия должна быть утверждена в ноябре, сообщили изданию в министерстве.

Помимо Дальнего Востока и Северного Кавказа Минэкономразвития предлагает выделить еще 12 макрорегионов, взяв за основу федеральные округа. Например, в Сибирском федеральном округе могут быть выделены Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы,в Центральном федеральном округе — Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. Кроме того, планируется выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский макрорегионы. В состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный центр экономического роста.

Макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, но такое деление, по замыслу Минэкономразвития, обеспечит повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качества жизни в них. Например, экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, вырастут почти на 30% к 2025 г., следует из проекта стратегии.

По данным «Коммерсанта», предложенное деление на макрорегионы не устроило полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он направил вице-премьеру Виталию Мутко предложения по корректировке проекта. Меняйло считает правильным создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 российских субъектов, пишет газета. В случае деления Сибирского федерального округа на три макрорегиона «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов», уверен Меняйло. Он также добавил, что в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций», а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».