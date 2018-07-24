Где находится неравенство

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Россия – большая страна с большими различиями в условиях жизни в разных регионах. Но в наибольшей мере экономическое и социальное неравенство сосредоточено сегодня не на межрегиональном, а на внутрирегиональном уровне, выяснили авторы доклада российского офиса Всемирного банка (может не отражать позицию всего Всемирного банка). Максимальная концентрация неравенства и бедных – в самых богатых и густонаселенных регионах, констатируют авторы доклада: это значит, что одна только федеральная политика поддержки бедных регионов из центра проблему неравенства в стране не решает.

Дисбаланс на уровне регионов авторы доклада объясняют тремя факторами: советским наследием плановой экономики (официально моногородами считаются 319 населенных пунктов, из них 94 – с тяжелой социально-экономической ситуацией); разнообразной физической географией страны и суровыми климатическими условиями (Якутск – самый холодный крупный город в мире, где температура зимой опускается до минус 64,4 °C); доминированием сырьевых ресурсов, преимущественно нефти и газа, в периферийных регионах (на долю Западной Сибири приходится 66,7% нефтяных запасов России и 77,8% газовых месторождений). Из-за этих особенностей уровень так называемого пространственного неравенства в России выше, чем в большинстве сопоставимых экономик. Он складывается из разных показателей. Так, по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения богатейший (Сахалинская обл.) и беднейший (Ингушетия) регионы России различаются в 17 раз. По региональному уровню бедности (доля населения региона, живущего за чертой бедности) разброс тоже большой: от менее 10% бедных в Татарстане, Москве и Петербурге почти до 40% в Туве, Ингушетии и Калмыкии. В неденежных показателях – детская смертность, доступ к ЖКХ и образование (по средним баллам ЕГЭ при поступлении в вуз) – регионы также сильно дифференцированы, отмечают авторы доклада. Для наглядности в докладе приводится сравнение ВРП на душу населения в регионах и ВВП на душу населения в разных странах. Сахалинская область по этим показателям аналогична Сингапуру, Тюменская – ОАЭ, Чукотка – Гонконгу, Москва – Нидерландам, Магаданская область – Новой Зеландии; с другой стороны, беднейшая Тува аналогична Боливии, Кабардино-Балкария – Кабо-Верде, Карачаево-Черкесия – Конго, Чечня – Мьянме, Ингушетия – Гондурасу.