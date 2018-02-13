Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Опасности тотального неравенства

Неравенство как угроза росту

Экономист Рубен Ениколопов о причинах отсутствия запроса на перемены в обществе

Экономические эксперты, да и не только они, любят пожаловаться на отсутствие структурных реформ в экономике, списывая это на отсутствие политической воли в верхах. Но во всех странах, вне зависимости от политической системы, отсутствие или наличие реформ в еще большей степени зависит от спроса со стороны населения.

Печальный опыт многих реформ, проводившихся в России в 1990-е гг., свидетельствует о том, что даже самые полезные реформы либо не проходят, либо легко откатываются назад, если они не пользуются поддержкой достаточно широких слоев населения. Без нее даже небольшое изменение политических раскладов приводит к сворачиванию или полному извращению самых полезных реформ. И наоборот, реформы, которые пользуются широкой поддержкой, проходят достаточно легко и не рискуют быть развернутыми вспять. Так, никому в голову не приходит предложить запретить валютные банковские счета, несмотря на всю «непатриотичность» хранения сбережений в долларах и евро.

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