Неравенство как угроза росту

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Высокое неравенство в доходах россиян свидетельствует, что структура экономики по-прежнему перекошена Андрей Махонин / Ведомости

Экономические эксперты, да и не только они, любят пожаловаться на отсутствие структурных реформ в экономике, списывая это на отсутствие политической воли в верхах. Но во всех странах, вне зависимости от политической системы, отсутствие или наличие реформ в еще большей степени зависит от спроса со стороны населения.

Печальный опыт многих реформ, проводившихся в России в 1990-е гг., свидетельствует о том, что даже самые полезные реформы либо не проходят, либо легко откатываются назад, если они не пользуются поддержкой достаточно широких слоев населения. Без нее даже небольшое изменение политических раскладов приводит к сворачиванию или полному извращению самых полезных реформ. И наоборот, реформы, которые пользуются широкой поддержкой, проходят достаточно легко и не рискуют быть развернутыми вспять. Так, никому в голову не приходит предложить запретить валютные банковские счета, несмотря на всю «непатриотичность» хранения сбережений в долларах и евро.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}