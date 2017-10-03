Новый левый поворот

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«Крымнаш» уже потерял фестивальные черты и стал примерно таким же привычным, как и «Калининград (Кенигсберг) наш» Евгений Разумный / Ведомости

В преддверии президентских выборов 2018 г. идет лихорадочный поиск ключевой идеи для Владимира Путина. «Образ будущего» все никак не наполняется конкретным и, главное, привлекательным для массового избирателя смыслом. А ведь ответ лежит на поверхности, хотя и, мягко говоря, не так прост в реализации при нынешней конфигурации власти.

Речь идет о феномене справедливости. О необходимости обратить на него внимание написал еще в 2005 г. тогдашний заключенный Михаил Ходорковский в своей статье «Левый поворот», опубликованной «Ведомостями». Перечитывая сейчас этот материал, конечно, можно отметить несостоявшийся оптимизм автора, который считал, что приближавшиеся тогда президентские выборы 2008 г. могут развернуть ситуацию в стране. Этого, несмотря на избрание Дмитрия Медведева, так и не произошло. Более того, в последовавшие годы вернувшегося Владимира Путина никакая справедливость, как ее понимает массовый российский избиратель, не только не была обеспечена, но страна от нее еще дальше отошла. И дело здесь не только в чисто имущественных различиях, о которых совсем недавно написал Тома Пикетти с коллегами в докладе «От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016». Общественное мнение давно, еще с ельцинских времен, считает их чрезмерными и несправедливыми. Не менее важны: