Более 80% нового богатства в прошлом году досталось 1% населения Земли









О рисках роста имущественного неравенства эксперты предупреждают уже много лет подряд PIXABAY

В руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства, появившегося в 2017 г., сообщается в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве.

42 богатейших человека на планете контролируют активы той же стоимостью, что и беднейшая половина человечества, пишет Oxfam со ссылкой на последние данные Credit Suisse. Сам Oxfam подсчитал, что в 2017 г. были сопоставимы активы беднейшей половины человечества и 61 человека.

По данным организации, в прошлом году богатейшие люди мира продолжали увеличивать свои активы, тогда как состояние 3,7 млрд человек, составляющих беднейшую половину человечества, не изменилось. С 2010 г. богатство миллиардеров увеличивалось в среднем на 13% ежегодно – в шесть раз быстрее, чем зарплата рядовых сотрудников, которая росла в среднем на 2% в год. Число миллиардеров c марта 2016 г. по март 2017 г. росло беспрецедентными темпами – по одному каждые два дня, пишет Oxfam.

Oxfam Oxfam занимается изучением проблем бедности и экономического неравенства. Организация основана в Оксфорде, ее структуры работают более чем в 90 странах.

Сейчас гендиректор одной из пяти крупнейших компаний в сфере моды за четыре дня зарабатывает столько же, сколько швея из Бангладеш за всю жизнь, а для руководителя компании в США требуется чуть больше одного дня, чтобы получить годовой доход обычного рабочего, указывают авторы доклада.

Состояния акционеров и руководителей корпораций растут в том числе за счет ухудшения прав работников, оптимизации затрат на рядовых сотрудников и «чрезмерного влияния крупного бизнеса на разработку государственной политики», отмечается в докладе.

«Бум миллиардеров – это не признак процветания, а симптом слабеющей экономической системы», – уверен исполнительный директор Oxfam International Винни Бьянима.

В самой плачевной ситуации, по данным Oxfam, находятся женщины, которые зарабатывают в среднем меньше мужчин. Девять из 10 миллиардеров – мужчины, обращают внимание авторы исследования. На сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин на Земле при текущей динамике потребуется 217 лет, сообщили эксперты Всемирного экономического форума в докладе, опубликованном в ноябре 2017 г.

Oxfam, традиционно выпускающий доклад о неравенстве перед международным экономическим форумом в Давосе, призывает правительства настроить экономику государств так, чтобы благами были обеспечены все слои населения. В частности, предлагается увеличить финансирование общественных услуг, здравоохранения и образования, а также повысить налоги и пресечь возможности уклонения от их уплаты для богатых. По расчетам Oxfam, сбор в размере 1,5% с совокупного состояния миллиардеров позволил бы отправить в школу каждого ребенка на Земле.

Почти две трети из 70 000 опрошенных в 10 странах считают, что проблему разрыва в доходах богатых и бедных необходимо решать немедленно, отмечают в Oxfam. «Трудно найти политика или бизнес-лидера, который не высказывает обеспокоенность неравенством. Еще труднее найти того, кто что-то делает с этим. Многие активно усугубляют ситуацию, сокращая налоги и ухудшая трудовые права», – подчеркивает Бьянима.

Последние приготовления к Международному форуму в Давосе