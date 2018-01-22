Последние приготовления к Международному форуму в Давосе
Рекордное количество снега, «Русский дом», «Дни беженцев» и Трамп в качестве хедлайнера
В Давосе проходят последние приготовления к Международному экономическому форуму. В этом году в Альпах выпало рекордное количество снега
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Снега выпало так много, что он почти закрывает окна конференц-залов
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Саммит в Давосе пройдет 23-26 января
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Активисты Greenpeace привезли в Давос шестиметровую статую Свободы и водрузили ее возле конгресс-центра, чтобы обратить внимание на необходимость сокращения негативного влияния компаний на окружающую среду и права человека. Позже статую убрали организаторы форума
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В центре Давоса установлены большие медиаэкраны, на которые будут транслироваться мероприятия форума
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5000 военнослужащих и 1000 полицейских обеспечивают безопасность на форуме в этом году, пишет Reuters
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Организаторы форума обещают среди его участников 340 политических лидеров (один из самых ожидаемых – президент США Дональд Трамп) и более 1900 глав компаний. Впервые все сопредседатели саммита в этот раз – женщины
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В этом году на форуме каждый день будет проходить «День беженцев», где можно будет познакомиться поближе с ежедневной жизнью беженцев, узнать их проблемы и особенности
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Последние приготовления в одном из залов конгресс-центра
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Главная тема форума в этом году – «Создать общее будущее в расколотом мире»
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Традиционно в фойе пройдет выставка участников
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На саммите будут обсуждаться современные глобальные вызовы, будущее политики, экономики и цифровых технологий
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Из-за большого количества снега добираться до конгресс-центра придется дольше, чем в предыдущие годы
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В этом году фонд «Росконгресс» организовал на форуме работу «Русского дома». Площадка будет продвигать российские инициативы среди представителей международных деловых и официальных кругов
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