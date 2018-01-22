Саммитом в Давосе будут руководить только женщины

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард вместе с шестью коллегами определила основные темы 48-го саммита в Давосе Moritz Hager / swiss-image.ch

В этом году ежегодный саммит Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) пройдет в 48-й раз. Все сопредседатели саммита в этот раз – женщины и такое происходит впервые, подтвердил «Ведомостям» представитель ВЭФа Максвелл Холл.

Саммит в Давосе пройдет 23–26 января, его главная тема – «Создать общее будущее в расколотом мире». И семь сопредседателей форума представляют разные сферы – частный и государственный секторы, международные организации, профсоюзы, научные круги, гражданское общество и социальное предпринимательство, отмечается на сайте ВЭФа.

Это Шаран Бюрроу, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов; специалист по физике элементарных и субэлементарных частиц Фабиола Джьянотти, генеральный директор Европейской организации по ядерным исследованиям; Изабель Кохер, генеральный директор энергетической компании ENGIE Group, первая женщина во главе компании, входящей в главный фондовый индекс Франции CAC 40; Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ; Джинни Рометти, гендиректор, президент и председатель совета директоров IBM; социальный предприниматель, микрофинансист, фермер Четна Синха, основатель и президент банка Mann Deshi Mahila Bank и фонда Mann Deshi Foundation в Индии; Эрна Солберг, премьер-министр Норвегии.

Прошлый год ознаменовался повышенным вниманием к таким вопросам, как положение женщин в обществе, гендерное равноправие, сексуальные домогательства. 21 января, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, более 1 млн человек вышли на улицы США, чтобы выразить протест новому президенту. Митинг в Вашингтоне, сам по себе собравший более 0,5 млн человек, превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш»; демонстрации прошли в Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других городах. Их участники выступали в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. А в конце года разразилась целая серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, которая началась со статьи в The New York Times, где несколько женщин рассказали о непристойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Выбор сопредседателями саммита в Давосе женщин скорее совпадение, отмечают в ВЭФе. Как и всегда, их пригласили на основании их выдающейся деятельности в качестве лидеров, нежели по сознательному расчету получить всех женщин во главе саммита, пояснил Холл. По его словам, кандидатов номинируют представители групп, в которых они работают в рамках ВЭФа в течение года; этот процесс начинается весной, а заканчивается в сентябре. В 2017 г. было пять сопредседателей, из них двое – мужчины.

«Назначение сопредседателями давосского форума женщин еще раз подчеркивает как повышенное внимание к гендерным вопросам, так и тот факт, что ситуация, в которой добившиеся многого женщины руководят такими мероприятиями, остается скорее исключением, чем правилом», – говорит Тина Фордхэм, главный глобальный политический аналитик Citigroup. В последние два года она сама участвует в работе комиссии ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. По оценкам Citi, «существенное и вполне достижимое сокращение гендерного неравенства на рабочих местах, возможно, может добавить в развитых странах около 6% к ВВП в течение одного-двух десятилетий». «Это весьма значительная цифра по сравнению с потенциалом других структурных реформ», – говорится в докладе Citi «Женщины в экономике», подготовленном в конце 2017 г.

Гендерное неравенство в прошлом году выросло, заявил ВЭФ в докладе, опубликованном в начале ноября – впервые за 11 последних лет, что эксперты форума проводят соответствующие исследования. На преодоление этого разрыва потребуется 100 лет, считают они, тогда как год назад срок был меньше – 83 года. А на достижение абсолютного равенства трудовых отношениях (учитывается соотношение зарплат, стажа и экономической активности мужчин и женщин) понадобится 217 лет, тогда как расчеты год назад давали 170 лет.

Журнал Time в конце года назвал человеком года «нарушителей молчания» – женщин, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в США и в мире после скандала вокруг Вайнштейна. «Действия женщин с нашей обложки – вместе с действиями сотен других, и не только женщин – вдохновили и воплотили один из самых быстрых сдвигов в нашей общественной морали с 1960-х гг.», – написал в колонке управляющий редактор журнала Эдвард Фельсентал. Эти события породили движение #MeToo («Я тоже»), осуждающее сексуальное насилие и домогательства. «Может ли движение #MeToo сигнализировать, что наступил переломный момент? Хештэг-активизм приносит ограниченные результаты, но, возможно, общество начинает лучше осознавать остроту гендерных вопросов», – рассуждает Фордхэм.

Сопредседатели саммита в Давосе помогают разрабатывать и составлять официальную программу форума в соответствии со своими представлениями о важности тех или иных вопросов, отмечает Холл из ВЭФа. Более 21% участников саммита в этом году – женщины, это тоже рекордный показатель.

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