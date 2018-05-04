Хорошо ли быть среднебедным

Доля среднедоходных слоев, балансирующих на грани относительного благополучия и бедности, в общей численности населения стабильно растет последние 10 лет, но это не однозначно хорошая новость. С одной стороны, такая тенденция свидетельствует о нивелировке доходов в российском обществе и, следовательно, о некотором снижении социальной напряженности. Но с другой – это одновременно и признак невозможности улучшения условий жизни для активной части населения.

Для описания социальной структуры постсоветского общества Светлана Мареева, глава центра стратификационных исследований НИУ ВШЭ и автор доклада «Среднедоходные слои в российском обществе: положение и динамика», использует критерий медианного дохода, т. е. такой его величины, которая находится посередине ряда распределения (50% населения имеет доход менее этого значения и 50% – более). Это позволяет точнее определить средний уровень доходов: на него меньше влияют доходы обеспеченных групп. В 2016 г. медианный доход составил 20 944 руб., или 74,6% от среднего (30 744 руб.).

В классификации Мареевой пять групп: высокодоходные, средний класс, среднедоходные, уязвимые и бедные. К бедным Мареева отнесла семьи с доходом на человека менее половины медианного, к уязвимым – от 0,5 до 0,75. Среднедоходная группа располагает от 0,75 до 1,25 медианы, средний класс – от 1,25 до 2, высокодоходные – свыше двух медиан. По расчетам Мареевой на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, в «тучном» 2007 году в среднедоходной группе находилось 27,6% населения, в среднем классе – 24,3%, в высокодоходном слое – 17,8%. Уязвимых было 17%, бедных – 13,3%. К 2016 г. среднедоходная группа выросла до 36,6%, средний класс увеличился до 25,7%, доля уязвимых осталась прежней – 16,7%, высокодоходная группа сократилась до 12,6% а группа бедных – до 8,4%. В целом доля двух верхних групп уменьшилась за эти годы с 42,1 до 38,3%, двух нижних – с 30,3 до 25,1%. При этом среднедоходная группа пополнялась за счет уязвимых категорий и среднего класса, который, в свою очередь, вырос преимущественно за счет сокращения высокодоходной группы.

Снижение неравенства доходов не означает роста качества жизни. Да, часть россиян вышла из бедности, но жизнь относительного большинства остается скудной, а запросы – невысокими: лишь 8,9% среднедоходной группы могут откладывать деньги на крупные покупки (в среднем классе – 23,6%), 6,4% ездят за границу (20,1%), 65% могут оплатить дополнительные занятия детям (70,5%). Кроме того, их благополучие часто зависит от государства: за 2007–2016 гг. доля пособий в доходах, по данным Росстата, выросла с 11,6 до 19,9%. Относительное благополучие, пусть и весьма скромное, обеспечивает власти поддержку представителей среднедоходных слоев и позволяет ей говорить о какой-никакой справедливости в распределении доходов. Однако такая ситуация не отвечает запросу образованной и квалифицированной части населения и отражает закрытие социальных лифтов, снижение шансов на улучшение положения, считает Мареева.